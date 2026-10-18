بلاغ عن قنبلة يجبر طائرة مغادرة من مطار بن غوريون وجهتها النمسا على الهبوط ببلغاريا

هبطت طائرة نمساوية متجهة من مطار بن غوريون لفيينا اضطراريا في صوفيا إثر بلاغ بوجود قنبلة أطلقه شخص من فيينا، حيث أعلن الطاقم الطوارئ للتحقق، بينما تسعى إسرائيل والسلطات الأمنية لاستيضاح طبيعة الحادث.

تلقت طائرة تابعة للخطوط الجوية النمساوية، أقلعت من مطار بن غوريون متجهة إلى فيينا مساء الأحد، تحذيرات بشأن جسم مشبوه أثناء تحليقها.

وهبط الطيار اضطراريا في صوفيا ببلغاريا، بعد شكوك أولية بوجود متفجرات في الطائرة، حيث أجرت السلطات المحلية فحوصات بشأن ذلك.

وأُبلغت السلطات الأمنية الإسرائيلية أنه يجري حاليا دراسة احتمال أن يكون شخص ما قد أبلغ بوجود قنبلة، ليثير حالة من الفوضى.

وفي الوقت نفسه، يجري فحص احتمالات أخرى.

وقد وردت إشارة حالة الطوارئ عندما أطلق الطيارون الإشارة "7700"، والتي تعني "طلب الهبوط الفوري".

ووفقا لما يبدو حتى الآن، فإن أحد سكان فيينا هو من اتصل بالشرطة في النمسا وأبلغ عن وجود قنبلة على متن الطائرة.

وقد قررت الشركة عدم المخاطرة وهبوط الطائرة في البلاد، حتى زوال المخاوف.

ولا تزال طبيعة الحادث غير واضحة، وتسعى إسرائيل للحصول على صورة محدّثة للوضع.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع ونصف من حادثة طائرة "فلاي دبي"، عندما حاول مساعد الطيار إسقاط الطائرة التي تقل 174 راكبا في مطار بن غوريون.