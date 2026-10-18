تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان قبيل مفاوضات واشنطن

تصعيد ميداني إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان يسبق اجتماعاً لبنانياً إسرائيلياً مرتقبا بوساطة أميركية في 20 تشرين الأول، وسط مساعٍ لبيروت لوقف الهجمات وضمان استمرار الوجود الدولي في الجنوب، في وقت ترفع فيه إسرائيل جاهزيتها العسكرية تحسباً لتوسع المواجهة.

واصل الجيش الإسرائيلي، الأحد، تصعيده العسكري في جنوب لبنان، عبر القصف المدفعي والغارات الجوية وعمليات تفجير المنازل، بالتزامن مع تحركات عسكرية داخل عدد من البلدات الجنوبية.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدات المنصوري وصربين وبيت ياحون وزوطر الشرقية، فيما طالت غارات جوية بلدتي القنطرة وبني حيان، ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف في الخيام وكفرتبنيت وزوطر الشرقية، إلى جانب مواصلة عمليات التمشيط وتحريك آلياته داخل الخيام.

ويأتي التصعيد الميداني قبيل اجتماع ثلاثي مرتقب في مدينة تامبا الأميركية يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة وفد عسكري لبناني، لعرض مطالب بيروت بوقف الهجمات الإسرائيلية، في إطار محادثات مباشرة بوساطة أميركية تتناول وقف الأعمال القتالية ونزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية، وفق وكالة رويترز.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السبت، أن الوفد اللبناني سيطرح مطالب بلاده بوقف التصعيد، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج تتوافق مع اتفاق الإطار. واتهم عون إسرائيل بمواصلة الاعتداءات وتدمير المنازل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مؤكدا أن استمرار الاحتلال والتوتر في الجنوب يعيقان انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، تنفيذاً للقرار 1701.

وفي ملف القوات الدولية، أعرب عون عن رغبة لبنان في تمديد وجودها أو استمرار مهامها الأمنية خلال عام 2027، محذراً من الفراغ الذي قد ينجم عن انسحابها، ومشدداً على ضرورة ضمان وجود دولي في الجنوب.

في المقابل، يرفض حزب الله التخلي عن سلاحه ما دامت القوات الإسرائيلية موجودة داخل الأراضي اللبنانية، فيما تتمسك إسرائيل بمواصلة الضغط العسكري.

وفي هذا السياق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيسمح بقطف الزيتون داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان، الممتدة من شبعا شرقا إلى علما الشعب غربا، بالتنسيق مع قواته وتحت إشرافها، بمشاركة لبنانيين وعمال سوريين.

وعلى الصعيد السياسي، أدان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، كما دعا إيران والجماعات المرتبطة بها إلى وقف الاعتداءات على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

بالتوازي، رفعت إسرائيل مستوى التأهب على جبهتها الشمالية، ونشرت قوات من الفرقتين 36 و91 في هضبة الجولان وجنوب لبنان، مع تعزيز الحدود بوحدات إضافية، بينها كتائب من لواء غولاني ووحدات تدريب، وفق صحيفة "معاريف".

وعزت الصحيفة هذه الإجراءات إلى الاستعداد لاحتمال التصعيد، ونقلت عن مصادر لبنانية لم تسمها أن حزب الله كثف تحركاته واستعداداته العسكرية، بما يشمل تجنيد عناصر وإعداد منظومات دفاعية في مناطق من البقاع والساحل والضاحية الجنوبية لبيروت، مع احتمال تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد حذر حزب الله من الانضمام إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، مهددا بتوجيه ضربة قاسية إليه والسيطرة على مناطق إضافية في جنوب لبنان، ولا سيما بين النبطية ونهر الليطاني، وتحويلها إلى جزء من منطقة أمنية دائمة.