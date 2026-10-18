نتنياهو يضع إيران على رأس التهديدات الأمنية: مستعدون لضربها استباقيا بدون واشنطن

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضمن مفهوم أمني مُحدَّث، استعداده لضرب البرنامج النووي الإيراني استباقيا، ودون تنسيق مع واشنطن، مؤكدا أن هدف استراتيجيته إسقاط النظام الإيراني، مع التحول لسياسة هجومية وتقليل الاعتماد على الدعم الأميركي.

ملصَق ضخم مناوئ لنتنياهو في طهران، عام 2025 (Getty Images)

وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، التهديد الإيراني على رأس قائمة التهديدات الأمنية لإسرائيل، معلنا أن تل أبيب مستعدة لشنّ ضربة استباقية ضد البرنامج النووي الإيراني، حتى بدون دعم أو تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال عرض نتنياهو مفهوم الأمن الإسرائيلي المُحدَّث، والأولويات الأمنية لإسرائيل، خلال إحاطة أمنية؛ وذلك في وثيقة هي الأولى من نوعها التي يصوغها منذ نحو عقد.

ووفقا لنتنياهو، فإن الهدف الإستراتيجي الذي حدده لمنظومة الأمن، ​​هو إسقاط النظام الإيراني.

وقال نتنياهو إن "الأهداف لا تعتمد على موافقة أميركا، وسنعمل بشكل مستقل قدر الإمكان".

وأضاف أن "90% من العمل إزاء إيران قد أُنجز بالفعل"، وعَدّ أن الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات الداخلية في إيران، تُشير إلى ضعف السلطات وحُكمها.

وشدد نتنياهو في المفهوم الأمنيّ الذي طرحه على الانتقال من سياسة "الاحتواء والدفاع" إلى سياسة "هجومية استباقية"، إلى جانب بناء قدرة إنتاج أسلحة مستقلة في إسرائيل، بهدف تقليل الاعتماد على المساعدات والصادرات الأميركية.

ترتيب التهديدات الرئيسية

وحدّد نتنياهو بالتفصيل، ترتيب التهديدات الرئيسية لإسرائيل كالآتي: التهديد الإيراني بما يشمل البرنامج النووي، ومشروع الصواريخ العابرة للقارات، وإعادة تشكيل المحور الإقليمي؛ والطائرات المسيّرة وأسرابها، القادرة على مهاجمة البنية التحتية وأنظمة القيادة، والتي أشار نتنياهو بشأنها إلى أنه تم نشر "خطوط دفاعية"، واختبار حلول تكنولوجية.

ويأتي بعد ذلك تهديد الصواريخ الدقيقة؛ والتهديدات السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والأسلحة غير القانونية داخل إسرائيل.

وحذّر نتنياهو من إمكانية محاولات تسلّل واقتحام جماعية عبر الحدود، وأشار إلى أن إسرائيل تُنشئ جدارا أمنيا على الحدود الشرقية، لمنع التسلّل البرّي والمسيّرات "الدرون".

وفي ما يتعلق بالساحة الإقليمية، حذّر من تعاون بين إيران وحركة "الإخوان المسلمين" بقيادة تركيا، لكنه أشار إلى "وجود مصلحة مشتركة تُحرّك تعاونات سريّة مع دول في المنطقة".

قطاع غزة وإرهاب المستوطنين

وقال نتنياهو إن القرارات الحاسمة والمركزية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اتُّخذت من قبله، وفي أحيان كثيرة خلافا لموقف غالبية قادة المنظومة الأمنية.

وبشأن قطاع غزة، ذكر أن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار البنية التحتية في القطاع، قبل تحقيق نزع للسلاح وتجريد عسكري كامل، ولفت إلى مخطط إماراتي بالقرب من "المنطقة الأمنية" وفق التعريف الإسرائيليّ.

كما تطرق نتنياهو إلى إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، والذي يصفه بحوادث العنف من جانب مواطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين؛ ورغم أنه ادعى أن حجم الظاهرة مُضخّم في إطار دعائي، إلا أنه زعم إدانته لذلك، وقال إن "هذا ليس أخذا للقانون باليد، بل هو تمزيق للقانون. أعمال الشغب هذه أمر خطير وتلحق الضرر بالدولة"، وادّعى أنه أصدر تعليماته لجهاز الأمن العام (الشاباك) لاتخاذ خطوات للقضاء على هذه الظاهرة.

التحقيق في 7 أكتوبر

وفي قضية التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، أعلن نتنياهو أنه إذا أُعيد انتخابه، فسيستأنف فحص مراقب الدولة، وسيدفع نحو إنشاء لجنة تحقيق.

ومع ذلك، أعرب عن معارضته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، برئاسة رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، بداعي وجود مواقف سياسية مسبقة لديه.