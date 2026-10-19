استنفار أمني قرب القدس: اعتقال شخصين بزعم التخطيط لـ"هجمات وشيكة"

الشاباك يعلن اعتقال شخصين قرب تقاطع اللطرون على شارع رقم 1، بزعم الاشتباه بتورطهما في التخطيط لـ"هجوم ضد إسرائيليين"، إثر عملية مشتركة نفذتها قوات خاصة بتوجيه استخباراتي، عقب استنفار أمني واسع قرب القدس.

اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة، مساء الإثنين، شخصين على شارع رقم 1 قرب تقاطع اللطرون، بزعم الاشتباه بتورطهما في التخطيط لتنفيذ هجوم ضد مواطنين إسرائيليين، وذلك عقب استنفار أمني واسع في منطقة القدس ومحيطها، استُدعيت خلاله قوة التدخل السريع "تاكيلا".

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وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، في بيان مشترك، أن عناصر من الوحدة الشرطية الخاصة "يمام" والشاباك اعتقلوا شخصين بشبهة الضلوع في "التخطيط لهجوم يستهدف مواطنين إسرائيليين"، وذلك بتوجيه استخباراتي من الشاباك.

وبحسب البيان، نفذت القوات عملية الاعتقال استنادًا إلى معلومات استخباراتية وصفها الشاباك بأنها "دقيقة"، مشيرًا إلى أن القوات حددت موقع المشتبه بهما على شارع رقم 1، قرب تقاطع اللطرون، قبل اعتقالهما.

وأضاف البيان أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية خلال العملية، وأن المعتقلين نُقلا لاستكمال التحقيق معهما لدى الشاباك.

استنفار قرب القدس: قوة "تاكيلا" تعتقل مشتبهين بالتخطيط لـ"عملية وشيكة".



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وسبق البيان المشترك استنفار أمني إسرائيلي في عدة مواقع بمنطقة القدس، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تحدثت تقارير إسرائيلية أولية عن ارتباطها باحتمال تنفيذ هجوم وشيك.

وأفاد موقع "واينت" بأن تحركات مكثفة لقوات الأمن سُجلت في عدة مواقع بمنطقة القدس، ما أثار حالة من الهلع، قبل استدعاء قوة "تاكيلا"، التي تضم عناصر من "يمام" والشاباك، للمشاركة في العملية الأمنية.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت باعتقال مشتبه به في منطقة اللطرون، بزعم تخطيطه لتنفيذ "هجوم فوري"، فيما ذكر موقع "واينت" وصحيفة "يسرائيل هيوم" اعتقال شخصين.

وفي المقابل، تحدثت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") في تقرير أولي عن اعتقال ثلاثة أشخاص، بينما أشارت معلومات أولية أخرى إلى تنفيذ اعتقالين منفصلين في منطقتَي عناتا وشارع رقم 1.

ولم يكشف الشاباك والشرطة الإسرائيلية عن هوية المعتقلين أو طبيعة الهجوم المزعوم أو تفاصيل المخطط المنسوب إليهما، كما لم يقدما في البيان معلومات إضافية بشأن الأدلة التي استندت إليها الشبهات المعلنة.