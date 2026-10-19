توظيف الدعم الأميركي انتخابيًا: الليكود ينشر مكالمة نتنياهو وترامب

حملة الليكود تنشر تسجيلًا لمحادثة بين نتنياهو وترامب أكد خلالها الرئيس الأميركي أنه صاغ بنفسه رسالة دعمه لإعادة انتخاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في محاولة لتوظيف العلاقة بينهما انتخابيًا، وسط انتقادات من آيزنكوت وليبرمان وتحذيرات من تدخل أميركي في الانتخابات.

كثّف حزب الليكود توظيف الدعم العلني الذي أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية، عبر نشر تسجيل لمحادثة بينهما، أكد خلالها ترامب أنه صاغ بنفسه رسالة تأييده لنتنياهو، فيما سعى الأخير إلى إبراز شراكته مع الرئيس الأميركي قبل انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

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وعممت حملة الليكود، مساء الإثنين، تسجيلًا لمحادثة جرت الأحد بين نتنياهو وترامب، ظهر خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية في الموقع نفسه الذي صوّر فيه تسجيلًا انتخابيًا سابقًا على خلفية طائرة مقاتلة في قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي، في إطار حملة تستثمر العلاقة بين الزعيمين لحشد الناخبين.

من فيديو حملة الليكود الذي يوثق محادثة ترامب ونتنياهو بعد إعلام الدعم(تصوير شاشة)

وقال نتنياهو لترامب خلال المحادثة: "لدينا عمل علينا استكماله، ولن يقوم به أحد غيرنا. يمكننا توسيع اتفاقيات أبراهام"، في إشارة إلى مسار التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، وكذلك في مواجهة النظام الإيراني والحرب على إيران.

ورد ترامب مؤكدًا أنه كتب بنفسه رسالة الدعم التي نشرها لصالح نتنياهو، قائلًا: "صغت الرسالة بنفسي. لقد عوملت بصورة غير عادلة في بلدك. سنثبت قريبًا أنك مقاتل عظيم".

وتأتي المحادثة بعد إعلان ترامب، الأحد، دعمه "الكامل والمطلق" لإعادة انتخاب نتنياهو، محذرًا الإسرائيليين من اختيار رئيس حكومة آخر، وربط استمرار التعاون الأميركي الإسرائيلي في مواجهة إيران ببقاء نتنياهو في منصبه.

وفي سياق متصل، ألمحت القناة 13 الإسرائيلية، مسائ الإثنين، إلى وجود ارتباط محتمل بين الدعم الانتخابي العلني الذي أعلنه ترامب لنتنياهو وتعهد إسرائيلي يتعلق بقطاع غزة.

وذكرت أن نتنياهو تعهد للرئيس الأميركي بالعمل على البدء بأعمال "إعادة إعمار" منطقة محددة في القطاع، تقع شرقي "الخط الأصفر"، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون الكشف عن موقعها الدقيق أو تفاصيل الإجراءات المزمع تنفيذها.

ووصف ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه "رئيس وزراء محارب عظيم، وشريك أعظم من أجل السلام"، معتبرًا أن انتخاب شخصية أخرى سيكون "خيارًا خاطئًا"، وقد يضطر الولايات المتحدة إلى استكمال المواجهة مع إيران بمفردها.

ورحب نتنياهو بالتأييد الأميركي، وكتب عبر منصة "إكس": "شكرًا لك أيها الرئيس ترامب على الدعم الهائل والعمل المشترك.. معًا سنكمل المهمة".

كما وصف شراكته مع ترامب بأنها "رصيد هائل لإسرائيل"، وشكك في قدرة رئيس حزب "يشار" المعارض، غادي آيزنكوت، على إدارة العلاقات مع الإدارة الأميركية، مدعيًا افتقاره إلى الخبرة والمؤهلات اللازمة لذلك.

المعارضة تنتقد تدخل ترامب في الانتخابات

وأثار الدعم الأميركي العلني ردودًا من قادة المعارضة الإسرائيلية، الذين شددوا على أن اختيار رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يبقى بيد الناخبين الإسرائيليين.

وقال آيزنكوت، خلال ندوة في جامعة تل أبيب، الأحد، إنه يقدّر مساهمة ترامب في أمن إسرائيل وإتمام صفقة تبادل الأسرى، لكنه أكد أن "مواطني إسرائيل وحدهم من يقررون من سيكون رئيس الوزراء وما هي الحكومة التي ستتولى السلطة".

وفي موقف أكثر حدّة، اتهم رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، الإثنين، ترامب بالسعي إلى إدارة إسرائيل من خلال نتنياهو، الذي وصفه بأنه "دمية" في يد الرئيس الأميركي.

وقال ليبرمان، في مقابلة مع إذاعة "103 إف إم"، إن ترامب يجد من المريح "إدارة إسرائيل من خلال بيبي كدمية في يده"، مستشهدًا بتصريحات سابقة للرئيس الأميركي تحدث فيها عن استجابة نتنياهو لطلباته، بما يشمل الامتناع عن تنفيذ هجمات في بيروت.

دعم أميركي في معركة حشد الناخبين

ويأتي توظيف حملة الليكود لتأييد ترامب في ظل تنافس انتخابي متقارب، واستطلاعات تشير إلى عدم امتلاك معسكر نتنياهو الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان نتنياهو قد أقر، الأحد، بأنه غير واثق من الفوز في الانتخابات و"قلق للغاية"، بالتزامن مع تكثيف دعواته لأنصار الليكود واليمين إلى المشاركة في الاقتراع.

وفي رسالة انتخابية نشرها الأحد، وصف نتنياهو الانتخابات بأنها مواجهة بين "اليمين وفلسطين"، وحذر من تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت تعتمد على الأحزاب العربية وقوى المعارضة.

واستحضر حينها علاقته بترامب، قائلًا إن أمام الرئيس الأميركي سنتين إضافيتين في منصبه، وإن ذلك يمثل فرصة لاستكمال ما وصفه بـ"المهام الكبرى على جميع الجبهات".

ودعا نتنياهو أنصاره إلى تحويل تأييدهم إلى أصوات فعلية في صناديق الاقتراع، وحث عائلاتهم وأصدقاءهم على التصويت، في وقت تراهن فيه المعارضة على رفع نسبة المشاركة في معاقلها وانتزاع أغلبية برلمانية تتيح استبدال حكومته.