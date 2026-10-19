زامير يوعز بالحفاظ على استنفار وجهوزية مرتفعة للجيش الإسرائيلي على خلفية الانتخابات

زامير يوعز بتعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وأن يقود لواء المظليين مهمات الجيش وخاصة في المنطقة بين وسط الضفة وشمال القدس، بادعاء "ضمان إجراء الانتخابات في موعدها وبشكل آمن"

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال مداولات لتقييم الوضع في جبهات متعددة عُقدت اليوم، الإثنين، إن "مهمة الجيش الإسرائيلي هي ضمان إجراء الانتخابات في موعدها وبشكل آمن"، مشيرا إلى أن "الجيش في حالة جهوزية مرتفعة وسيستمر في الحفاظ على استنفار وجهوزية مرتفعة في جميع الجبهات"، بحسب بيان للجيش.

وأوعز زامير بعدم خروج عناصر الجيش في جميع الوحدات إلى إجازات بدءا من الخميس المقبل، وبتواجد ضباط في مقرات الجيش ومقرات وحداته من أجل ضمان الاستعدادات والجهوزية العملياتية.

كذلك أوعز زامير بتعزيز القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي بقوات لواء المظليين وقوات أخرى تلحق بها "من أجل تعزيز انتشار القوات في المنطقة (الضفة الغربية)"، وأن "يشكل اللواء قيادة لمهمات" في المنطقة الواقعة بين وسط الضفة وشمال القدس.

وأوعز زامير بنقل قوات أخرى إلى "باقي الجبهات وفقا للاحتياجات العملياتية في الجو والبحر والبر".

بدوره، كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهديداته من قاعدة لسلاح الجو، قائلا "لدينا الجاهزية والعزيمة والقدرة على ضرب أعدائنا إذا اقتضى الأمر، وسيتلقون ضربات أشد مما تلقوه حتى الآن".