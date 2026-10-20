إسرائيل ترفض دخول 4 صحافيين أوروبيين وتلغي تأشيرات بعضهم

السلطات الإسرائيلية تلغي تأشيرة دخول صحافي فرنسي بعد أيام من إصدارها، وبعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد اعتقله في سورية العام الماضي، كما رفضت السلطات دخول باحثة يهودية – أميركية بسبب منشوراتها في منصة "إكس" ضد الحرب والإبادة بغزة

رفضت إسرائيل، الأسبوع الماضي، دخول أربعة صحافيين أجانب، آخرهم الصحافي الفرنسي سيلفان ميركادييه، بعد أن ألغت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية تأشيرة دخوله بعد أيام معدودة من إصدارها.

وذكرت صحيفة "لومانيتيه" التي يعمل ميركادييه فيها والمقربة من الحزب الشيوعي الفرنسي، أنه تعين على الصحافي تغطية الانتخابات الإسرائيلية، وأن هذه المرة الأولى التي تمنع فيها سلطات دول دخول صحافي من قبلها، وأنه السلطات الإسرائيلية لم ترد على توجهات الصحيفة، وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، أن سلطة السكان والهجرة رفضت الرد على توجهها أيضا.

ونشرت الصحيفة الفرنسية خلال السنتين الماضيتين تقارير استندت إلى تحقيقات منظمات مجتمع مدني وجاء فيها أن فرنسا تواصل إمداد إسرائيل بالسلاح خلافا لادعاءات الحكومة الفرنسية، كما أفادت الصحيفة، الأسبوع الماضي، بأن وزير الخارجية الفرنسي أعلن أمام البرلمان عن فتح تحقيق في أعقاب هذه التحقيقات، وأنه الحكومة اتخذت إجراءات مؤقتة لوقف إمداد السلاح لإسرائيل.

وذكرت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ميركادييه في سورية وأفرجت عنه بعد استجوابه، وأعلن الجيش الإسرائيلي في حينه أن سبب الاعتقال هو "اقترابه من الجنود" الإسرائيليين.

ورفضت إسرائيل، الأسبوع الماضي، دخول ثلاثة صحافيين من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا، وخلال استجواب الصحافي البريطاني، سكوندر كراماني، سأله المحققون الإسرائيليون إذا كان يعتقد أ، إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة، وبعد ذلك سُمح بدخوله بعد تدخل وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وفي بداية الشهر الحالي، رفضت السلطات الإسرائيلية دخول الباحثة اليهودية - الأميركية، صوفيا غودفريند، بسبب منشوراتها في منصة "إكس" ضد الحرب على غزة والإبادة الجماعية فيها.