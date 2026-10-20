استطلاعات تظهر تباينًا واسعًا في قوة معسكر نتنياهو: 18–30 مقعدًا لليكود

استطلاعات انتخابية تظهر تفاوتًا لافتًا في تقديرات قوة معسكر نتنياهو، إذ منحته ما بين 50 و62 مقعدًا، مع اختلافات كبيرة في حجم الليكود وأحزاب المعارضة الصهيونية، ومصير القوائم اليمينية الصغيرة القريبة من نسبة الحسم.

أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي نُشرت مساء الثلاثاء، قبل أسبوع من انتخابات الكنيست الإسرائيلية، تباينًا واسعًا في موازين القوى بين المعسكرات السياسية، إذ تراوحت المقاعد التي حصل عليها معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بين 50 و62 مقعدًا.

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وبحسب استطلاع القناة 14 المحسوبة على اليمين والمؤيدة لنتنياهو، حصل الليكود على 30 مقعدًا، وحزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت على 20 مقعدًا، فيما حصل كل من حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت، وحزب شاس، وحزب "الديمقراطيين" على 9 مقاعد.

ومنح الاستطلاع 8 مقاعد لكل من "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، و"يهدوت هتوراه"، والقائمة المشتركة، و7 مقاعد لتحالف "الصهيونية الدينية" و"زهوت"، و6 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، والقائمة الموحدة.

وبذلك، حصل معسكر نتنياهو على 62 مقعدًا، مقابل 44 مقعدًا لأحزاب الصهيونية المعارضة، و14 مقعدًا للقائمتين العربيتين. فيما فشل في تجاوز نسبة الحسم تحالف "الاحتياط والاقتصاديين" برئاسة يوعاز هندل ويارون زليخا، الذي حصل على 2.5%، وحزب "عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر، الذي حصل على 1.9%.

وفي المقابل، أظهر استطلاع قناة i24NEWS المعروفة بـ"القناة 15" والمحسوبة كذلك على أوساط اليمن، حصول الليكود على 26 مقعدًا، و"يشار" على 20، و"بياحد" على 12، مقابل 9 مقاعد لكل من "عوتسما يهوديت" و"الديمقراطيين".

ومنح الاستطلاع 8 مقاعد لكل من شاس و"يهدوت هتوراه" والقائمة المشتركة، و7 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتينو" وتحالف "الصهيونية الدينية" و"زهوت"، و6 مقاعد للقائمة الموحدة.

وبحسب هذه النتائج، يحصل معسكر نتنياهو على 58 مقعدًا، وأظهر الاستطلاع أن حزب فينتر يقترب من نسبة الحسم بحصوله على 3.1%، فيما حصل تحالف هندل وزليخا على 2.6%، وبقي كلاهما دون نسبة الحسم البالغة 3.25%.

القناة 16 تمنح الليكود 18 مقعدًا فقط

في المقابل، قدّم استطلاع القناة 16 التي بدأت بثها التجريبي حديثًا، صورة مختلفة، إذ منح الليكود 18 مقعدًا فقط، بفارق 12 مقعدًا عن استطلاع القناة 14، وثمانية مقاعد عن استطلاع i24NEWS.

وتصدر حزب "يشار" نتائج هذا الاستطلاع بـ21 مقعدًا، يليه الليكود بـ18 مقعدًا، ثم حزب "بياحد" بـ15 مقعدًا، فيما حصل كل من "عوتسما يهوديت" و"الديمقراطيين" والقائمة المشتركة على 9 مقاعد.

وحصل كل من "يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد، مقابل ستة مقاعد لكل من شاس وتحالف "الصهيونية الدينية" و"زهوت"، و5 مقاعد للقائمة الموحدة.

وأظهر الاستطلاع تجاوز حزب فينتر نسبة الحسم وحصوله على أربعة مقاعد، إلى جانب أربعة مقاعد لتحالف هندل وزليخا، في اختلاف واضح عن الاستطلاعين الآخرين اللذين أبقيا القائمتين خارج الكنيست.

وبحسب تقسيم القناة 16، حصل معسكر الائتلاف على 50 مقعدًا، مقابل 52 للمعارضة، و14 مقعدًا للقائمتين العربيتين، وأربعة مقاعد لتحالف هندل وزليخا الذي صنّفته خارج حسابات المعسكرين.

وتأتي هذه النتائج قبل أسبوع من الانتخابات، في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى حشد ناخبي اليمين ومنع ضياع الأصوات على قوائم لا تتجاوز نسبة الحسم، وسط منافسة انتخابية تظهر استطلاعات القنوات الثلاث صورًا متباينة بشأن موازين القوى وإمكانية تشكيل الحكومة المقبلة.