استطلاع: 8 مقاعد للمشتركة ولا أغلبية للائتلاف أو للمعارضة الصهيونية

حزبا آيزنكوت وبينيت يعززان قوتهما بمقعد لكل منهما في أعقاب انسحاب غانتس من سباق الانتخابات، والليكود يتراجع بمقعد، ولا يوجد احتمال أن يشكل نتنياهو الحكومة المقبلة، وفي حال تمكن معسكر المعارضة من تشكيلها فإنها ستكون حكومة أقلية حتما

أظهر استطلاع اليوم، الثلاثاء، أنه في أعقاب إعلان بيني غانتس عن انسحابه من سباق الانتخابات الإسرائيلية، عزز حزب "يشار"، برئاسة غادي آيزنكوت، وقائمة "بِياحد" برئاسة نفتالي بينيت، بمقعد لكل منهما قياسا باستطلاعات سابقة، بينما تراجع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بمقعد.

وتوقع الاستطلاع الذي نشره موقع "واللا" الإلكتروني عشية انتخابات الكنيست، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل، أن نتائج الانتخابات ستكون كالتالي:

حزب "يشار": 23 مقعدا.

حزب "الليكود": 19 مقعدا.

قائمة "بِياحد": 14 مقعدا.

حزب "الديمقراطيون": 9 مقاعد.

حزب "يسرائيل بيتينو": 8 مقاعد.

حزب "عوتسما يهوديت": 8 مقاعد.

حزب "شاس": 8 مقاعد.

القائمة المشتركة: 8 مقاعد.

كتلة "يهدوت هتوراة": 7 مقاعد.

"الصهيونية الدينية" وفايغلين: 6 مقاعد.

القائمة الموحدة: 6 مقاعد.

قائمة "عناصر الاحتياط والاقتصادية": 4 مقاعد.

وحسب هذه النتائج، فإن أحزاب المعارضة الصهيونية ستكون ممثلة بـ54 مقعدا، وأحزاب الائتلاف بـ49 مقعدا، و14 مقعدا للأحزاب العربية، و4 مقاعد لقائمة "عناصر الاحتياط والاقتصادية".

وتعني هذه النتائج أنه لا توجد أغلبية من أجل تشكيل حكومة لدى أي من معسكري أحزاب المعارضة أو الائتلاف، وأنه لا يوجد احتمال أن يشكل معسكر الائتلاف الحكومة المقبلة، بينما معسكر المعارضة الصهيونية بحاجة إلى دعم أحزاب من خارج المعسكرين من أجل تشكيل حكومة لكنها ستكون حكومة أقلية.