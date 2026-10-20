اعتقال 21 مقاولا وضابطا إسرائيليا بشبهة سرقة ملايين الشواكل مقابل أعمال هندسية في غزة

المعتقلون مشتبهون بمخالفات اقتصادية، بينها الحصول على أموال بالاحتيال وتبييض أموال وإعطاء رشاوى، وحسب الشبهات فإن المقاولين سرقوا وقودا بملايين الشواكل وقدموا فواتير مزيفة مقابل أعمال لم تنفذ، فيما كان الضباط حلقة الوصل بين المقاولين والجيش.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، 21 مقاولا وضابطا بشبهة ضلوعهم في قضية رشاوى واحتيال اقتصادي واسعة، وفي إطارها حصلوا على أموال تقدر بملايين الشواكل من خزينة الدولة مقابل تنفيذ أعمال هندسية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة.

وأعلنت الشرطة أنها نفذت بمشاركة محققين من دائرة ضريبة القيمة المضافة في بئر السبع حملة اعتقالات في أنحاء البلاد، شملت مواطنين في شركات مقاولات وضباطا في الجيش، بعد تحقيق سري خلال الأشهر الأخيرة.

وبين المعتقلين خمسة ضباط، سيحولون لاحقا إلى المحكمة العسكرية في قاعدة "بيت ليد"، فيما سيحول المعتقلون الآخرون إلى محكمة الصلح في بئر السبع، من أجل تمديد اعتقالهم.

وتنفذ شركات المقاولات المدنية أعمالا باستخدام آليات هندسية لصالح العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، ووفقا للشبهات فإن المشتبهين استغلوا ذلك من أجل الحصول بالاحتيال على ملايين الشواكل من خزينة الدولة.

ويتهم المعتقلون بمخالفات اقتصادية، بينها الحصول على أموال بالاحتيال وتبييض أموال وإعطاء رشاوى، وحسب الشبهات التي تعالت في التحقيق فإن المقاولين سرقوا وقودا بملايين الشواكل، وقدموا فواتير مزيفة مقابل أعمال لم تنفذ أو لم تنفذ بشكل كامل وفقا لالتزامهم.

ويشتبه بالضباط المعتقلين أنهم كانوا حلقة الوصل بين الجيش والمقاولين، وقال مصدر مطلع على التحقيق إن "المشتبهين استغلوا الفوضى الكبيرة التي كانت في غزة من أجل سرقة ملايين الشواكل"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

ويشارك في التحقيق الشرطة، والشرطة العسكرية، ومصلحة الضرائب بهدف استنفاد القانون ضد المشتبه بهم "باستغلال ميزانيات الحرب".