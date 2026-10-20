زامير: عِبر 7 أكتوبر سترافقنا وهناك مناطق عمياء لا نرصدها

زامير خلال تدريب واسع لفرقة غزة: "هذا تدريب هام يهدف إلى تحسين كفاءات فرقة غزة ووحداتها لمواجهة سيناريوهات متنوعة، وعِبر 7 أكتوبر ستستمر في مرافقة فرقة غزة والجيش الإسرائيلي وتحتم علينا أن نضمن عدم تكرار هذا الإخفاق أبدا"

زامير في مقر قيادة فرقة غزة، اليوم (الجيش الإسرائيلي)

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الثلاثاء، إن "عِبر 7 أكتوبر تلزمنا بضمان عدم تكرار حدث كهذا أبدا، وعلينا أن نكون مستعدين دائما، وأن ندرك أنه توجد مناطق عمياء لا نرصدها وأن نستعد لمواجهة أي سيناريو".

وجاءت أقوال زامير خلال تدريب واسع لوحدات فرقة غزة العسكرية، "تم تخطيطه استنادا إلى الاستنتاجات والعبر التي استخلصت في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، وحاكى سيناريوهات دفاعية وهجومية"، حسب بيان صادر عن الجيش.

وأضاف البيان أن زامير اختبر كفاءات القوات وجهوزيتها لتنفيذ مهمات في فترات الطوارئ، وأجرى تقييما مُركزا للوضع من أجل اختبار جهوزية فرقة غزة للحرب وتنفيذ الخطط التشغيلية لسيناريوهات متنوعة بمشاركة قادة ألوية الفرقة.

وأضاف زامير أن "امتحاننا هو الجهوزية والكفاءة والوتيرة العملياتية، وعلينا التأكد من أن الأوامر والتعليمات تطبق في كافة المواقع والقوات الميدانية، كي لا نسمح للعدو بمفاجأتنا"، معتبرا "أننا موجودون في ’معركة مطاردة’ مستمرة للمخربين والذين شاركوا في التوغل خلال هجوم 7 أكتوبر".

وتابع أن "هذا تدريب هام يهدف إلى تحسين كفاءات فرقة غزة ووحداتها لمواجهة سيناريوهات متنوعة، وعِبر 7 أكتوبر ستستمر في مرافقة فرقة غزة والجيش الإسرائيلي وتحتم علينا أن نضمن عدم تكرار هذا الإخفاق أبدا".

وقال زامير إنه "في الأسبوع الأخير عززنا الدفاع وحشدنا القوات في جميع الجبهات، ونحن في مستوى استنفار وجهوزية مرتفع، وهدفنا هو إحباط أي تهديد مسبقا والسماح بإجراء الانتخابات الديمقراطية من دون تأثير خارجي".

وتابع أن "أعداءنا تلقوا ضربات شديدة جدا، لكنهم يواصلون التخطيط لعمليات ضدنا، ونحن نعمل في جميع جبهات القتال من خلال مفهوم دفاعي أمامي وإحباط الإرهاب، ولا ننتظر التهديدات وإنما نبادر لإزالتها".