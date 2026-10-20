نتنياهو يستعين بحاخام للضغط على فينتر للانسحاب من الانتخابات

نتنياهو وسموتريتش يجتمهان بالحاخام إيلي سدان، الذي تتلمذ على يديه عوفر فينتر، وسط مساعٍ لدفع الأخير إلى الانسحاب من انتخابات الكنيست خشية ضياع أصوات اليمين. فينتر يتهمهما باستخدام أساليب غير نزيهة ويرفض الانسحاب، رغم الضغوط ومحاولات استقطاب أعضاء قائمته.

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بالحاخام إيلي سدان، في خطوة قال رئيس حزب "عمخا يسرائيل"، عوفر فينتر، إنها تهدف إلى ممارسة ضغوط عليه للانسحاب من انتخابات الكنيست، في ظل مساعي الليكود لمنع ضياع أصوات اليمين على قوائم قد لا تتجاوز نسبة الحسم.

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ويُعد سدان، رئيس المعهد الديني العسكري في مستوطنة "عيلي" بالضفة الغربية المحتلة، الذي يعمل على تجهز الشبان المنتمين إلى الصهيونية الدينية للخدمة الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي، ويعد من الشخصيات المؤثرة على فينتر، الذي تتلمذ على يديه خلال دراسته في المعهد.

وقال فينتر مخاطبًا نتنياهو: "سمعت أنك وسموتريتش في طريقكما إلى الحاخام إيلي سدان لممارسة الضغط عليّ كي أنسحب"، مضيفًا: "عليكما أن تفهما، شعب إسرائيل يريد سياسة مختلفة. لقد سئم الحملة القبيحة وغير الأخلاقية التي قدتماها، والأساليب غير النزيهة التي تستخدمانها".

ودعا نتنياهو وسموتريتش إلى إبراز إنجازاتهما بدلًا من مهاجمة المنافسين، قائلًا: "قولوا في ماذا أنتم جيدون، بدلًا من الدوس على الآخرين من أجل الصعود".

وشدد على أن حزبه يسعى إلى تقديم قيادة بديلة داخل اليمين، "تتحمل المسؤولية وتعرف كيف تقول: فشلت، أخطأت"، مشددًا على رفضه الانسحاب من الانتخابات رغم الضغوط.

وأضاف مخاطبًا سموتريتش: "لديكم بالفعل موارد كثيرة، لكن لدينا الحقيقة الداخلية. نحن هنا فقط من أجل شعب إسرائيل، وسنمضي حتى النهاية بكل قوتنا".

وتأتي هذه التطورات بعد انتقادات وجهها سموتريتش إلى فينتر والقوائم اليمينية الصغيرة، عقب إعلان رئيس "كاحول لافان"، بني غانتس، انسحابه من السباق الانتخابي.

واتهم سموتريتش فينتر بإهدار أصوات اليمين، معتبرًا أن إصرار القوائم التي لا تتجاوز نسبة الحسم على خوض الانتخابات قد يؤدي إلى تشكيل حكومة بقيادة المعارضة.

وقال: "إذا خسر اليمين أصواتًا، فسيصل اليسار إلى السلطة. لا نقامر بدولة إسرائيل"، داعيًا فينتر وحلفائه إلى "تحمل المسؤولية".

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد كشفت، الأسبوع الماضي، أن الليكود يجري اتصالات مع شخصيات من قائمة "عمخا يسرائيل"، وأن نتنياهو يعمل على إعداد عروض لتشجيع قياديين فيها على الانسحاب.

وعقب هذه الاتصالات، أعلن دافيدي بن تسيون، صاحب الموقع الثامن في قائمة فينتر، انسحابه، ورحب نتنياهو بقراره، داعيًا بقية المرشحين إلى اتخاذ خطوة مماثلة لضمان فوز اليمين.

وتشير استطلاعات انتخابية أخيرة إلى بقاء حزب فينتر دون نسبة الحسم، باستثناء استطلاع للقناة 13، نُشر الإثنين، منحه أربعة مقاعد.

ورغم الخلاف مع نتنياهو، كان فينتر قد أعلن في آب/ أغسطس الماضي أنه سيوصي الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو وحده بتشكيل الحكومة، مؤكدًا انتماء حزبه إلى معسكر اليمين.