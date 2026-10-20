هيغسيث ونتنياهو يبحثان استئناف الحرب على إيران

تتزايد المؤشرات على احتمال عودة التصعيد العسكري بين واشنطن وتل أبيب وطهران، في ظل تحركات واتصالات أميركية إسرائيلية تتزامن مع مخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط ترقب لمآلات هذه المشاورات وانعكاساتها على المشهد الإقليمي.

وصل وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إلى إسرائيل مساء الإثنين في زيارة غير معلنة، التقى خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسط تقارير عن مشاورات أميركية إسرائيلية بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

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ونشر موقع "أكسيوس" تفاصيل الزيارة، نقلا عن مصدرين مطلعين، فيما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الاجتماع عُقد في قاعدة عوفدا العسكرية جنوب إسرائيل، واستغرق وقتا طويلا على نحو غير معتاد.

وبحسب التقرير، توجه نتنياهو إلى القاعدة على متن طائرة خاصة بدلا من مروحية، كما غاب عن مباراة بيتار القدس ومكابي تل أبيب، خلافا لخطته الأصلية. وتضم قاعدة عوفدا طائرات أميركية للتزود بالوقود ومقاتلات، كما التقى هيغسيث خلالها أفرادا من القوات الأميركية.

ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من عقد اللقاء، فيما لم يصدر تعليق فوري عن البنتاغون أو السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.

وكان هيغسيث قد أعلن، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، زيارته أفرادا من القوات المسلحة الأميركية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، التي تشمل الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا وأجزاء من آسيا.

وتأتي الزيارة في ظل تقارير عن استعدادات أميركية إسرائيلية لاحتمال استئناف الحرب على إيران.

وكان "أكسيوس" قد أفاد بأن نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشا في عدة مناسبات إمكانية شن عملية عسكرية مشتركة جديدة ضد طهران، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، والانتخابات النصفية الأميركية المقررة بعد ذلك بأسبوع.

ووفقا للتقرير، أبلغ نتنياهو ترامب مخاوف إسرائيلية بشأن معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تتخذ خطوات لإعادة تنشيط برنامجها النووي. كما بحث الجانبان احتمال استهداف منشآت نووية وأهداف عسكرية إيرانية، من دون أن يلتزم ترامب حتى الآن بالموافقة على تنفيذ هجوم جديد.

ونقل "أكسيوس" عن مصدر أميركي أن ترامب شجّع نتنياهو على الاستعداد، لكنه لم يقدم تعهدا بالمضي قدما في عملية عسكرية.

وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، بعدما أعلن ترامب تأييده لنتنياهو، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى احتمال خسارة التحالف الديني القومي الذي يقوده أغلبيته بالكنيست، مع استمرار صعوبة تشكيل المعارضة حكومة بديلة.

في المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إنه لن يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، وذلك خلال مقابلة أجراها الإثنين مع منصة "تو واي".

وأضاف أنه يركز على الانتخابات الأميركية، موضحا: "لست ضد تأييده، لكنني لست مع تأييده أيضا.. لن أتدخل في الانتخابات الإسرائيلية".