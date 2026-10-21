استطلاعان: 49-51 مقعدًا لمعسكر نتنياهو و9 للمشتركة

استطلاع القناة 12 يمنح معسكر نتنياهو 51 مقعدًا، مقابل 55 للمعارضة الصهيونية، فيما أظهر استطلاع القناة 13 حصول الائتلاف الحالي على 49 مقعدًا. وتراوحت نتائج القائمتين العربيتين بين 14 و15 مقعدًا، في حين منحت القناة 14 الأغلبية لائتلاف نتنياهو الحالي.

أظهر استطلاعان نُشرا مساء الأربعاء، قبل ستة أيام من انتخابات الكنيست، أن معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يزال بعيدًا عن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، إذ حصل على 51 مقعدًا في استطلاع القناة 12، مقابل 49 مقعدًا لائتلافه الحالي في استطلاع القناة 13، فيما تراوح التمثيل المتوقع للقائمتين العربيتين بين 14 و15 مقعدًا.

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وجاء الاستطلاعان ضمن جولة الاستطلاعات قبل الأخيرة التي تنشرها القنوات الرئيسية قبل الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل، 27 تشرين الأول/ أكتوبر، في ظل الضغوط التي يمارسها نتنياهو على الأحزاب الصغيرة في المناصرة له لدفعها إلى الانسحاب من السباق الانتخابي، فيما منحه استطلاع القناة 14، المحسوبة على معسكره، أغلبية من 62 مقعدًا.

القناة 12: المعارضة 55 مقعدًا ومعسكر نتنياهو 51

وأظهر استطلاع القناة 12 حصول أحزاب المعارضة الصهيونية على 55 مقعدًا، مقابل 51 مقعدًا لمعسكر نتنياهو، تشمل أربعة مقاعد لحزب "عمخا يسرائيل" بقيادة عوفر فينتر الذي يتأرجح فوق نسبة الحسم، فيما حصلت القائمتان العربيتان على 14 مقعدًا.

وبحسب الاستطلاع، تصدر حزب "يَشار" بقيادة غادي آيزنكوت النتائج بـ23 مقعدًا، مقابل 19 مقعدًا لحزب الليكود برئاسة نتنياهو، و15 مقعدًا لحزب "بياحد" بقيادة نفتالي بينيت.

وحصلت القائمة المشتركة على 9 مقاعد، ومثلها لحزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان، فيما حصل كل من حزب "شاس" بزعامة أرييه درعي، وحزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان، على 8 مقاعد.

ومنح الاستطلاع قائمة "يهدوت هتوراه"، وحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، 7 مقاعد لكل منهما، وتحالف "الصهيونية الدينية" و"زيهوت" بقيادة بتسلئيل سموتريتش 6 مقاعد، مقابل 5 مقاعد للقائمة الموحدة، و4 مقاعد لحزب فينتر.

وتشير هذه النتائج إلى حصول أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي على 47 مقعدًا، ترتفع إلى 51 عند احتساب المقاعد الأربعة المتوقعة لحزب فينتر، الذي أعلن سابقًا أنه سيوصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وتكتسب نتيجة فينتر أهمية خاصة بعدما طالبه نتنياهو وسموتريتش بالانسحاب من الانتخابات، محذرين من ضياع أصوات اليمين إذا لم يتجاوز حزبه نسبة الحسم، فيما عرض عليه سموتريتش منصبًا وزاريًا مقابل الانسحاب.

وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة الحسم قائمة جنود الاحتياط والاقتصادية بقيادة يوعاز هندل ويارون زليخا، التي حصلت على 2.8%، فيما حصل حزب "تسيفع شاحور" بقيادة إلعاد أومر، وحزب "الجمهور الحريدي" بقيادة موتي لايفنر، على 0.3% لكل منهما.

القناة 13: المعارضة 52 مقعدًا مقابل 49 للائتلاف

وأظهر استطلاع القناة 13 حصول أحزاب المعارضة الصهيونية على 52 مقعدًا، مقابل 49 مقعدًا لأحزاب الائتلاف الحالي، و15 مقعدًا للقائمتين العربيتين، إضافة إلى أربعة مقاعد لقائمة هندل–زليخا.

وتصدر حزب "يَشار" النتائج بـ20 مقعدًا، يليه الليكود بـ19 مقعدًا، ثم حزب "بياحد" بـ14 مقعدًا، و"الديمقراطيون" بـ10 مقاعد.

وحصلت القائمة المشتركة على 9 مقاعد، مقابل 6 مقاعد للقائمة الموحدة، فيما نالت أحزاب "الصهيونية الدينية" و"يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو" 8 مقاعد لكل منها.

وحصل حزبا "عوتسما يهوديت" و"شاس" على 7 مقاعد لكل منهما، بينما حصلت قائمة هندل–زليخا على 4 مقاعد.

وبخلاف استطلاع القناة 12، أبقى استطلاع القناة 13 حزب فينتر دون نسبة الحسم، مع حصوله على 3.2% من الأصوات، بفارق ضئيل عن نسبة الحسم البالغة 3.25%، فيما حصل حزب "الجمهور الحريدي" على 1.2%.

القناة 14 تمنح معسكر نتنياهو 62 مقعدًا

وفي المقابل، أظهر استطلاع القناة 14، المحسوبة على نتنياهو ومعسكر اليمين، حصول أحزاب الائتلاف الحالي على 62 مقعدًا، مقابل 44 مقعدًا للمعارضة الصهيونية و14 مقعدًا للقائمتين العربيتين.

وبحسب الاستطلاع، تصدر الليكود النتائج بـ30 مقعدًا، مقابل 20 مقعدًا لحزب "يَشار"، و10 مقاعد لكل من حزب "بياحد" و"شاس".

وحصل حزب "الديمقراطيون" على 9 مقاعد، والقائمة المشتركة و"عوتسما يهوديت" على 8 مقاعد لكل منهما، و"يهدوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية" على 7 مقاعد لكل حزب.

كما حصلت القائمة الموحدة على 6 مقاعد، مقابل 5 مقاعد لحزب "يسرائيل بيتينو".

وأبقى الاستطلاع حزب جنود الاحتياط دون نسبة الحسم، مع حصوله على 2.2%، وكذلك حزب "عمخا يسرائيل" بنسبة 1.7%، وحزب "نوعم" برئاسة آفي معوز بنسبة 0.6%، وحزب "هتكوما" بنسبة 0.3%، وحزب "أحي" بنسبة 0.2%.