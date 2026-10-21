القبض على مشتبه به ترَك جثمان جنين عند مدخل مستشفى في القدس ولاذ بالفرار

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبها به ترك جثمان جنين متوفى عند مدخل مستشفى في القدس ولاذ بالفرار، قبل أن يتم تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه، وتحويله للتحقيق.

اعتقلت الشرطةمشتبها به، ترَك جنينا متوفى عند مدخل مستشفى في القدس، مساء اليوم الأربعاء، ثم لاذ بالفرار من المكان.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "تحقق في حادثة ترك جثمان جنين عند مدخل مستشفى والفرار من المكان".

وذكرت أنه تلقّت "بلاغا عن شخص ترك الجنين من دون علامات حياة عند المدخل ثم لاذ بالفرار، باشرت الشرطة إجراءات التحقيق الأولية لتحديد هويته، وكشف ملابسات الحادثة وخلفيتها".

وأكدت بعد وقت وجيز في بيان ثان، "القبض على مشتبه به بعد ترك جنينا متوفى عند مدخل مستشفى والفرار من المكان، حيث تمكنت الشرطة، من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه".

وأضافت الشرطة أن المشتبه به "أُحيل للتحقيق، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة".

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشفى الذي تُرك جثمان الجنين أمامه المركز الطبي "شعاري تسيديك"، الذي يقع في المدينة.

كما لفتت إلى أنه أُلقي القبض على المشتبه به بعد ذلك بوقت قصير في كنيس.