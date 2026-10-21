تعليق كافة الرحلات الإسرائيلية إلى المغرب: "أركياع" توقف رحلاتها بطلب من الشاباك

إلغاء كافة الرحلات الإسرائيلية إلى المغرب بعد إعلان شركة "أركياع" وقف خط رحلاتها إلى مراكش بطلب من الشاباك، وقد سبق ذلك إعلان شركتي "إل عال" و"يسرائير" وقف رحلاتهما أيضا إلى المغرب.

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "أركياع"، الأربعاء، وقف خط رحلاتها إلى مراكش في المغرب، وذلك بطلب من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وبذلك تكون كافة شركات الطيران الإسرائيلية قد أعلنت وقف بيع تذاكر للمسافرين إلى المغرب بعدما أعلنت "إل عال" و"يسرائير"، مؤخرا، وقف رحلاتهما إلى الوجهة نفسها.

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وبحسب ما جاء في إعلان الشركة، فإن تعليق الرحلات وبيع التذاكر إلى مراكش في المغرب سيكون "حتى إشعار آخر"، وقالت إنها تجري اتصالات مع السلطات والجهات الأمنية المعنية، وتبحث معها إمكانية مواصلة تشغيل الخط، والتداعيات المتعلقة بالرحلات التي بيعت تذاكرها.

وأشارت إلى أنه "في حال قررت السلطات الإسرائيلية وقف رحلات شركات الطيران إلى مراكش، تدرس ’أركياع’ بدائل أخرى تتيح مواصلة تشغيل الخط من بينها تسيير الرحلات عبر شركائها التجاريين"؛ علمًا أن قرار الشركة يسري على وقف بيع تذاكر طيران جديدة، بينما يكون أمر المسافرين الذين حجزوا تذاكر طيران مسبقا، من دون حسم حاليا، في وقت لم تؤكد الشركة إلغاء الرحلات المحجوزة.

وهذا ليس خط الرحلات الوحيد الذي ألغته "أركياع" في الأسبوع الأخير، إذ أعلنت قبل عدة أيام إلغاء خط رحلاتها إلى اليابان، وجاء عنها "على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة في التعامل مع السلطات اليابانية، فإن هذه السلطات لا تسمح في هذه المرحلة بتسيير الرحلات باستخدام طائرة مستأجرة مع طاقم، وفقا لنظام الاستئجار الرطب، وهو النظام الذي تعتمد عليه ’أركياع’ حاليا في تسيير بعض رحلاتها إلى وجهات مختلفة حول العالم".

يذكر أن شركة "أركياع" بدأت بتسيير رحلات إلى المغرب قبل نحو شهرين.

وفي سياق متصل، أعلنت "يسرائير" و"إل عال"، مؤخرا، أيضا عدم تسيير رحلات ووقف بيع تذاكر طيران إلى المغرب لنفس الأسباب.

وكانت شركة "يسرائير" تعتزم إلغاء خط الرحلات إلى المغرب في أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب ما وصفته بـ"الصعوبات التشغيلية المعقدة في التعامل مع السلطات المغربية"، لكنها حصلت في نهاية المطاف على التصاريح المطلوبة. ومع ذلك، اضطرت الشركة إلى إلغاء هذه الرحلات إثر طلب من الشاباك.

ويأتي طلب الشاباك هذا من شركات الطيران الإسرائيلية بعد حادثة طائرة "فلاي دبي" التي كانت قد أقلعت من الإمارات إلى إسرائيل يوم 30 أيلول/ سبتمبر، والتي بحسب الرواية التي تبنتها تل أبيب وأبو ظبي، هاجم مساعد الطيران عُماني الجنسية قائد الطائرة الهندي أثناء مرور الرحلة فوق الأردن واقترابها من إسرائيل، وكان يعتزم إسقاط الطائرة التي كان على متنها أكثر من 170 راكبا إسرائيليا في مطار "بن غوريون".