عشية الانتخابات الإسرائيلية: 77% من أصحاب حق الاقتراع يهود و18% عرب

ووفقا للمعطيات، فإن 15.1% من أصحاب حق الاقتراع في سن 18 – 24؛ 27.6% في سن 25 – 39 عاما؛ 31% في سن 40 – 59 عاما؛ 26.3% فوق سن 60 عاما؛ ونسبتهم في المدن التي يزيد عدد سكانها عن

يبلغ عدد الناخبين عشية الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجرائها يوم الثلاثاء المقبل، حوالي 7.3 مليون، ويتبين من معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن 810 آلاف مواطن يسكنون خارج البلاد، ومن الجائز أن بعضهم توفى ولم يتم الإبلاغ عنهم.

وارتفع عدد أصحاب حق الاقتراع منذ الانتخابات الماضية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بحوالي 333 ألف ناخب وبنسبة 5.4%.

وأضافت دائرة الإحصاء، أن 77% من أصحاب حق الاقتراع هم يهود وعددهم حوالي 5 ملايين ناخب، و18% عرب وعددهم 1.159 مليون ناخب، و346 ألف ناخب يشكلون 5% من أصحاب حق الاقتراع هم مسيحيون ليسوا عربا وغالبيتهم مهاجرون جدد.

ووفقا للمعطيات، فإن 15.1% من أصحاب حق الاقتراع في سن 18 – 24؛ 27.6% في سن 25 – 39 عاما؛ 31% في سن 40 – 59 عاما؛ 26.3% فوق سن 60 عاما.

وجاء في معطيات دائرة الإحصاء أنه في بلدة المطلة الحدودية تسكن أعلى نسبة من أصحاب حق الاقتراع وتبلغ 53.8%، وأن أدنى نسبة لأصحاب حق الاقتراع وتبلغ 30.1% بين سكان قرية مسعدة في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وتتراوح نسبة أصحاب حق الاقتراع في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة بين 70% إلى 80%، لكن في ثلاث مدن نسبة أصحاب حق الاقتراع منخفض لأن معظم سكانها من الحريديين والعائلات كثيرة الأولاد؛ نسبة أصحاب حق الاقتراع في القدس 39.2%، في بيت شيمش 47.1%، وفي بني براك 50.4%.

في المقابل، فإن أصحاب حق الاقتراع في تل أبيب 77.4%، في رمات غان 77.2%، في ريشون لتسيون 76.7%، في حيفا 76.3%، في حولون 75.6%، وفي بئر السبع 73.9%.