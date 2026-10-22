استطلاع: معسكر آيزنكوت يتفوق على نتنياهو بلا حسم و9 مقاعد للمشتركة... ما أولويات الناخبين؟

أظهر استطلاع تقدّم المعسكر الصهيوني المعارض برئاسة آيزنكوت بـ52 مقعدا، مقابل 50 لمعسكر نتنياهو. وتصدّر حزب "يَشار" النتائج بـ23 مقعدا، فيما حصلت الأحزاب العربية على 14 مقعدا، مع بروز الأمن والاقتصاد كأهم أولويات للناخبين.

أظهر استطلاع جديد للرأي العامّ في إسرائيل، اليوم الخميس، تقدّم المعسكر الصهيوني المعارض برئاسة رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بمقعدين عن معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فيما تحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد.

ووفق استطلاع نشرت نتائجه صحيفة "يسرائيل هيوم" عبر موقعها الإلكتروني، فإن معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو يحصل على 52 مقعدا، مقابل 50 مقعدا لمعسكر رئيس الحكومة، بالإضافة إلى 4 مقاعد يتحصل عليها تحالف هندل - زليخا (الاحتياطيون - الاقتصاد)، الذي لم يعلن بعد لأي المعسكرين سينضم.

وفي ما يتعلق بالتمثيل العربي، المتمثل بالقائمتين العربيتين؛فتحصلان على 14 مقعدا، بواقع 9 مقاعد للمشتركة و5 للموحدة.

ويظلّ رئيس حزب "يَشار" ورئيس أركان الجيش الأسبق، غادي آيزنكوت، متفوقا على نتنياهو بعدد المقاعد، إذ يحصل على 23 مقعدا في انتخابات تُجرى اليوم، متفوقا بذلك بمقعدين على الليكود، فيما يحصل رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وتحالفه "بِياحد" الذي يضمّ رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، على 14 مقعدا، وذلك في عدد هو الأعلى الذي يحققه بينيت في سلسلة استطلاعات الرأي للصحيفة ذاتها، منذ منتصف آب/ أغسطس الماضي.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"يَشار": 23 مقعدا.

"الليكود": 21 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 14 مقعدا.

القائمة المشتركة: 9 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 8 مقاعد.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 8 مقاعد.

"شاس": 8 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 7 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد.

"الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش: 6 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

تحالُف هندل - زليخا: 4 مقاعد.

وفي القناة 16، جاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"يَشار": 20 مقعدا.

"الليكود": 17 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 14 مقعدا.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 9 مقاعد.

القائمة المشتركة: 9 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 7 مقاعد.

"شاس": 7 مقاعد.

"الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش: 7 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

تحالُف هندل - زليخا: 4 مقاعد.

"عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر: 4 مقاعد.

وبحسب استطلاع القناة ذاتها، فقد حصل معسكر نتنياهو على 52 مقعدا، بما يشمل فينتر، فيما تحصل الأحزاب الصهيونية المعارضة على 50 مقعدا، بينما تحصل القائمة المشتركة والموحدة على 14، بالإضافة تبقّي 4 مقاعد لهندل وزليخا.

أيّ اعتبار أهم؟ الأمن مقابل الوضع الاقتصادي

وعندما سُئل المشاركون عن أهم قضية ستحدد خيارهم الانتخابي، أجاب 26% من المستطلعة آراؤهم، بأنها "الأمن الشخصي، والوطني، والحرب"، بينما أجاب 23% بأنها تكلفة المعيشة والوضع الاقتصادي.

وتلا ذلك في الأهمية الحفاظ على الديمقراطية وسيادة القانون بـ12%، و"تجنيد الحريديين والمساواة في الأعباء" بـ9%، وتشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر بـ8%، والهوية اليهودية للدولة بـ8%، و"الدفع نحو إصلاح النظام القضائي" بـ7%.

وأظهر السؤال هذا فجوة بين المعسكرين؛ فبين ناخبي الائتلاف الحكومي يتصدر الأمن القائمة بفارق كبير، وبواقع 37%، تليه الهوية اليهودية بـ20%، و"الإصلاح القضائي" بـ16%.

أما بين ناخبي المعارضة فتُعدّ تكلفة المعيشة هي القضية الرئيسية بـ28%، تليها الديمقراطية وسيادة القانون بـ18%، ثم تجنيد الحريديين بـ17%، وأخيرا تشكيل لجنة تحقيق في 7 أكتوبر بـ16%.

نسب التصويت

وقال 70% من المستطلَعة آراؤهم إنهم "متأكدون" من أنهم سيدلون بصوتهم في الانتخابات، بينما "يعتقد" 19% آخرون أنهم سيصوتون.

وبين ناخبي أحزاب الائتلاف الحكومي، بلغت نسبة المتأكدين 80%، في حين بلغت بين ناخبي المعارضة 82%.

ويُظهر الاستطلاع انتقال أصوات الناخبين بين الأحزاب؛ إذ قال 30% فقط من المستطلَعة آراؤهم إنهم سيصوتون للحزب نفسه الذي اختاروه في الانتخابات الماضية، بينما انتقل 37% إلى حزب آخر داخل المعسكر ذاته.

ومن بين ناخبي الائتلاف الحكومي، حافظ 62% على ولائهم لحزبهم الذي صوّتوا لصالحه في السابق، في حين بلغت هذه النسبة بين ناخبي المعارضة 11% فقط، بينما انتقل 60% منهم إلى حزب آخر داخل المعسكر ذاته، وهو رقم يعكس التغيرات التي طرأت على الخريطة السياسية منذ عام 2022.

كما قال 9% من مجمل المشاركين في الاستطلاع، إنهم انتقلوا من معسكر إلى آخر، وبلغت نسبتهم بين ناخبي المعارضة 15%، مقابل 6% بين ناخبي الائتلاف. فيما لم يقرر 7% بعد لمن سيصوتون.

وأُجري الاستطلاع من قِبل معهد "كانتار" برئاسة دافيد حسيد، خلال يومَي 21 و22 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، عبر الإنترنت على عينة ممثلة تضمّ ألفا و110 أشخاص، من أصل 4 آلاف و675 شخصا طُلِب منهم المشاركة في الاستطلاع، بهامش خطأ أقصى في العينة بلغ ±3.0%.