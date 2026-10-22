الشاباك يعلن حذف حسابات بزعم "التدخل الأجنبي" في الانتخابات

الشاباك يعلن حذف حسابات من شبكات التواصل الاجتماعي، قال إنها استُخدمت لتنفيذ أنشطة تأثير أجنبي قبيل انتخابات الكنيست الثلاثاء المقبل، دون الكشف عن الجهات التي تقف وراءها أو عدد الحسابات المحذوفة وطبيعة نشاطها.

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الخميس، حذف حسابات من شبكات التواصل الاجتماعي، بزعم استخدامها في محاولات للتأثير الأجنبي على انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل، 27 تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك قبل خمسة أيام من موعد الاقتراع.

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وقال الشاباك، في بيان، إن الحسابات رُصدت خلال نشاط مشترك مع قسم السايبر في النيابة العامة الإسرائيلية ولجنة الانتخابات المركزية، مشيرًا إلى أنها استُخدمت، بحسب ادعائه، لتنفيذ "أنشطة تأثير أجنبي" عبر الإنترنت قبيل الانتخابات.

وأضاف أن إزالة الحسابات جاءت في إطار جهود مشتركة تهدف إلى "الحفاظ على نزاهة الانتخابات وإحباط محاولات التأثير الأجنبي غير المشروع"، مشددًا أنه سيواصل العمل مع الجهات المعنية لمنع هذه المحاولات وحماية العملية الانتخابية.

ولم يحدد البيان عدد الحسابات التي حُذفت، أو المنصات التي كانت تنشط عليها، كما لم يكشف عن الدول أو الجهات التي يُشتبه بوقوفها وراءها، ولم يقدم تفاصيل عن طبيعة المحتوى المنشور أو حجم انتشاره وتأثيره المحتمل على الناخبين. كما لم يتضمن إعلان الشاباك معلومات عن موعد رصد الحسابات أو الفترة التي استمر خلالها نشاطها.

وكان رئيس الشاباك، دافيد زيني، قد حذّر في تموز/ يوليو الماضي من محاولات إيرانية وأجنبية للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية والتأثير على سيرها، مدعيًا أن إيران ودولًا أخرى، بينها روسيا والصين، تسعى إلى المساس بسلامة العملية الانتخابية.

واعتبر أن هذه المحاولات تشكل ثاني أبرز مصدر للقلق لدى الجهاز، بعد خطر تنفيذ هجمات واسعة النطاق، مؤكدًا تخصيص موارد واسعة للتعامل معها. وجاءت تحذيرات زيني حينها بالتزامن مع جلسة سرية للجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات في الكنيست، شارك فيها رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، ومسؤولون أمنيون.

وشدد زيني خلال الجلسة على ضرورة عدم الزج بالشاباك في السجالات السياسية، قائلًا: "احمونا من أي انجرار إلى الحيز السياسي، فنحن لسنا هناك إطلاقًا"، فيما حذّر سولبرغ من محاولات الانتحال والتضليل والتلاعب بإرادة الناخبين.

ويأتي الإعلان قبل أيام من انتخابات الكنيست التي يتنافس فيها معسكر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأحزاب المعارضة على تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل استطلاعات رأي لا تمنح أيًا من المعسكرين الصهيونيين أغلبية 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده.

وفي سياق الاستعدادات للانتخابات، أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الأربعاء، أن نحو 7.3 ملايين مواطن يحق لهم التصويت، بينهم نحو 6.5 ملايين يقيمون بصورة دائمة في إسرائيل، ونحو 810 آلاف يعيشون خارجها.