انتخابات الكنيست: كيف تُفرز الأصوات ومتى تُحسم النتائج؟

تتوقع لجنة الانتخابات المركزية اكتمال فرز الأصوات ظهر الخميس، بعد يومين من الاقتراع، فيما يبقى 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الموعد الأخير لإعلان النتائج الرسمية. ويكتسب فرز نحو 650 ألف مظروف مزدوج أهمية خاصة، لاحتمال تأثيرها في عبور قوائم نسبة الحسم.

لن تتضح النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي فور إغلاق صناديق الاقتراع مساء الثلاثاء المقبل، 27 تشرين الأول/ أكتوبر، إذ تستعد لجنة الانتخابات المركزية لفرز نحو 650 ألف مظروف مزدوج، بزيادة غير مسبوقة عن الانتخابات السابقة، وسط تقديرات باكتمال فرز جميع الأصوات ظهر الخميس، فيما يمتد الموعد القانوني لنشر النتائج الرسمية حتى الأربعاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر.

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وبحسب المعطيات المتعلقة باستعدادات لجنة الانتخابات المركزية، ستنشر القنوات التلفزيونية الإسرائيلية عيناتها الانتخابية عند إغلاق صناديق الاقتراع، في العاشرة مساء الثلاثاء، على أن تبدأ النتائج الفعلية بالظهور تدريجيًا على موقع اللجنة خلال ساعات الليل، وتستمر تحديثاتها يوم الأربعاء. لكن هذه النتائج ستبقى أولية، وقد تتغير مع استكمال فرز الأصوات المتأخرة.

وتفتح معظم مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحًا وتغلق في العاشرة مساء، فيما ينتهي التصويت عند الثامنة مساء في البلدات الصغيرة والمستشفيات والسجون ودور المسنين.

وفور إغلاق الصناديق، تبدأ لجان الاقتراع عد الأصوات ومطابقتها مع أعداد المصوتين، قبل نقل محاضر النتائج إلى اللجان الإقليمية لمراجعتها والمصادقة عليها، ثم إدخال المعطيات إلى النظام المركزي للجنة الانتخابات.

650 ألف مظروف قد تغيّر النتائج

وتستعد اللجنة لفرز نحو 650 ألف مظروف مزدوج، تشمل أصوات جنود في الجيش الإسرائيلي إلى جانب فئات أخرى صوّتت خارج مراكز اقتراعها المعتادة، بزيادة تُقدّر بنحو 44% مقارنة بانتخابات عام 2022، حين صوّت أكثر من 460 ألف ناخب بهذه الآلية.

ويعود الارتفاع المتوقع أساسًا إلى العدد الكبير من جنود الاحتياط والسكان الذين أُجلوا من مناطق سكنهم خلال الحرب، إلى جانب العسكريين وعناصر الشرطة والمرضى والسجناء ونزلاء المؤسسات المختلفة، والناخبين في مراكز اقتراع خاصة ميسّرة.

ولا تُفرز هذه المظاريف داخل مراكز الاقتراع، بل تُنقل إلى الكنيست، حيث تُفحص أسماء أصحابها وتُطابق مع سجلات التصويت العادية للتأكد من عدم التصويت مرتين. وفي حال اكتشاف تصويت مزدوج، لا تُحتسب الأصوات المخالفة ويُحال الأمر إلى الشرطة.

وتقدّر اللجنة أن حجم الأصوات في هذه المظاريف يعادل نحو 15 مقعدًا في الكنيست، ما يجعل فرزها عاملًا مهمًا في تحديد النتائج، خصوصًا للأحزاب القريبة من نسبة الحسم البالغة 3.25%.

فالقائمة التي تظهر في النتائج الأولية متجاوزة نسبة الحسم قد تتراجع دونها بعد استكمال الفرز، والعكس صحيح. وقد ينعكس أي تغيير من هذا النوع على توزيع المقاعد بين القوائم والكتل السياسية، ولذلك لا تكفي العينات التلفزيونية أو النتائج الأولية لحسم الصورة الانتخابية.

وسيشمل الفرز المتأخر أيضًا أصوات الناخبين في نحو مئة مركز اقتراع أُقيمت في البعثات الإسرائيلية بالخارج، حيث انتهى التصويت الأسبوع الماضي، وأُرسلت المظاريف إلى إسرائيل لفرزها بعد يوم الانتخابات.

متى تُعلن النتائج الرسمية؟

بالتوازي مع عد الأصوات، تجري لجنة الانتخابات عمليات تدقيق في نتائج آلاف الصناديق وفق معايير مختلفة للتحقق من سلامة العملية الانتخابية. وتشمل معظم المراجعات فحص محاضر الفرز، بينما تقتصر إعادة عد الأصوات على عدد محدود من الصناديق.

ومن المقرر استمرار عمليات التدقيق حتى مساء الخميس، رغم تقديرات اللجنة بإمكان استكمال فرز جميع الأصوات وإتاحة النتائج الفعلية ظهر اليوم نفسه، الموافق 29 تشرين الأول/ أكتوبر.

أما الإعلان الرسمي، فيجب أن يتم خلال ثمانية أيام من الاقتراع، وبموعد أقصاه الأربعاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر. ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست السادسة والعشرين اليمين الدستورية الثلاثاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبعد تقديم النتائج الرسمية إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، تبدأ المشاورات مع ممثلي القوائم المنتخبة بشأن تشكيل الحكومة. ويُكلف الرئيس، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، عضو الكنيست الذي يرى أن فرصه هي الأفضل لتشكيل ائتلاف حكومي.

ويُمنح المكلف 28 يومًا لتشكيل حكومته، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا إضافيًا، قبل الانتقال إلى إجراءات تكليف أخرى إذا فشل، وصولًا إلى احتمال إجراء انتخابات جديدة.

وحتى تشكيل حكومة جديدة وأدائها اليمين الدستورية، تواصل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية أداء مهامها بوصفها حكومة انتقالية، بغض النظر عن نتائج الاقتراع. وكان هرتسوغ قد أعلن اعتزامه بذل كل ما بوسعه لتجنب الذهاب إلى انتخابات أخرى.