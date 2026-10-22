كاتس يحمّل المعارضة مسؤولية أي هجمات على إسرائيل قبيل الانتخابات

في اتهام غير مسبوق لخصومه السياسيين، حمّل وزير الأمن الإسرائيلي، كاتس، قادة المعارضة مسؤولية أي هجمات قد تتعرض لها إسرائيل قبيل انتخابات الكنيست أو خلالها، مدعيًا امتلاك معلومات استخباراتية عن نيات لتنفيذها بهدف التأثير على نتائج الاقتراع.

حمّل وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، قادة المعارضة مسؤولية أي هجمات قد تتعرض لها إسرائيل أو عمليات قد تُنفذ ضد إسرائيليين خلال فترة الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل، في اتهام مباشر لمنافسي الحكومة السياسيين، على خلفية انتقاداتهم للتحذيرات الأمنية التي يطلقها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وكاتس بشأن هجمات محتملة قبيل الاقتراع أو خلاله.

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وجاءت تصريحات كاتس في ظل تحذيرات متكررة يطلقها نتنياهو ووزير أمنه من احتمال شن هجمات تستهدف إسرائيل بهدف التأثير على نتائج الانتخابات، فيما تتهم المعارضة الحكومة بتوظيف المخاوف الأمنية في حملتها الانتخابية، وسط استطلاعات رأي لا تمنح معسكر نتنياهو الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وقال كاتس، في بيان، إن "أي هجوم على إسرائيل وأي عمليات مقبلة، إذا وقعت لا سمح الله، ستُسجّل باسم يائير لبيد ونفتالي بينيت ويائير غولان ورفاقهم في المعارضة".

واتهم قادة المعارضة بأنهم "لا يتوقفون عن مهاجمة رئيس الحكومة ومهاجمتي، والتشكيك في اعتباراتنا بشأن إصدار التحذيرات والتنبيهات، استنادًا إلى معلومات بحوزتنا، من نيات أعدائنا مهاجمة إسرائيل وتنفيذ عمليات عشية الانتخابات أو خلالها، بهدف التأثير على نتائجها".

ولم يكشف كاتس في تصريحه عن طبيعة المعلومات التي قال إنها بحوزة الحكومة، أو الجهات التي تعتزم تنفيذ الهجمات التي يحذّر منها، ولم يقدم تفاصيل محددة تدعم تقديراته بشأن توقيتها أو ارتباطها بالانتخابات.

واعتبر أن الانتقادات التي تتهمه ونتنياهو بالتحرك وفق اعتبارات غير أمنية "تعكس انفصالًا عن الواقع واعتبارات سياسية ضيقة لدى أصحابها، وتضر بالردع الإسرائيلي وتشجع أعداءنا على العمل".

وأضاف: "سنواصل، رئيس الحكومة وأنا، القيام بكل ما يلزم لحماية مواطني إسرائيل وضرب أعدائنا بقوة، في كل وقت وكل مكان، كما فعلنا طوال السنوات الأخيرة".

وجاء هجوم كاتس على المعارضة بعدما اعتبر زعيمها، يائير لبيد، أنه لا توجد مبررات لشن هجوم إسرائيلي على إيران أو أي جهة أخرى قبل انتخابات الكنيست. وقال لبيد، في مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية: "استنادًا إلى المعلومات التي أعرفها، لا يوجد أي سبب في العالم لمهاجمة إيران أو أي مكان آخر قبل الانتخابات".

وكان نتنياهو قد حذّر، قبل أيام، من احتمال محاولة إيران التأثير على نتائج الاقتراع عبر افتعال أحداث أمنية. وقال إن "من المرجح أن تكون هناك محاولة للتدخل في الانتخابات؛ فهذا على الأقل ما تشير إليه المؤشرات"، لكنه امتنع عن الكشف عن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها.

وادعى نتنياهو أن طهران قد تسعى إلى "إثارة اضطرابات أمنية بهدف التقليل من شأن الإنجازات"، معتبرًا أن إيران تريد التخلص منه ومن مسؤولين إسرائيليين كبار.

لبيد: تصريحات كاتس هدية لأعداء إسرائيل

ورد لبيد على تصريحات كاتس واصفًا إياها بأنها "منفلتة وهستيرية"، معتبرًا أنها تخدم خصوم إسرائيل بدلًا من تعزيز أمنها. وقال لبيد إن "البيان المنفلت والهستيري لوزير الأمن هو هدية لأعداء إسرائيل".

وأضاف: "مرة أخرى، تبحث حكومة الفشل عن ذرائع وعن مسؤولين لتحميلهم إخفاقات نتنياهو ومجموعة عديمي الكفاءة المحيطين به". وتابع: "فشلوا في القضاء على حماس، وفشلوا في إسقاط إيران، وفشلوا في القضاء على حزب الله، وفشلوا على الساحة الدولية. والآن يتهمون المعارضة".

وأضاف لبيد مهاجمًا نتنياهو وكاتس: "أيّ جبن هذا، وأيّ اعتراف بعجزهما عن إدارة الدولة وتوفير الأمن للمواطنين. في محاولة يائسة للنجاة من الهزيمة في الانتخابات، يحوّلان الآن أمن دولة إسرائيل إلى سيرك".

وأضاف محذرًا من استمرار الحكومة الحالية: "إذا بقوا في الحكم، فسيكون هناك مزيد من أحداث السابع من أكتوبر، ومزيد من حوادث فلاي دبي، ومزيد من تعاظم قوة إيران".

آيزنكوت: حماس ستواصل حكم غزة ما دام نتنياهو رئيسًا للحكومة

وفي سياق السجال الانتخابي المتعلق بالملف الأمني، هاجم رئيس حزب "يَشار"، غادي آيزنكوت، نتنياهو على خلفية تهديدات وردت في وسائل إعلام إسرائيلية منسوبة إلى حركة حماس، معتبرًا أن استمرار حكم الحركة في قطاع غزة يعكس إخفاق الحكومة الإسرائيلية.

وقال آيزنكوت إن "حماس ستواصل السيطرة على غزة ما دام نتنياهو رئيسًا للحكومة".

وأضاف أن الحركة لا تزال تحكم القطاع وتشكل تهديدًا للإسرائيليين، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتعهد آيزنكوت بأنه في حال توليه رئاسة الحكومة، فإن حماس لن تبقى في الحكم في قطاع غزة خلال 18 شهرًا من دخوله المنصب.