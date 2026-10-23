استطلاع: 9 مقاعد للمشتركة و54 للمعارضة الصهيونية مقابل 48 للائتلاف

الاستطلاع يدل على أن نسبة التصويت سترتفع، وآيزنكوت وبينيت يواصل التفوق على نتنياهو من حيث الملاءمة لرئاسة الحكومة، وفي حال عدم الحسم يفضل 60% تشكيل حكومة وحدة و23% يفضلون التوجه إلى انتخابات جديدة

أشار استطلاع اليوم، الجمعة، إلى أن 81% من الناخبين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء المقبل، من أجل التصويت في الانتخابات الإسرائيلية، ما يشير إلى أن نسبة التصويت ستكون أعلى بـ10% عن الانتخابات السابقة، في العام 2022.

وتوقع الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "معاريف"، أن تكون نتائج الانتخابات كالتالي:

حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت: 21 مقعدا

حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو: 19 مقعدا

قائمة "بِياحد" برئاسة نفتالي بينيت: 15 مقعدا

حزب "الديمقراطيون": 10 مقاعد

القائمة المشتركة: 9 مقاعد

حزب "يسرائيل بيتينو": 8 مقاعد

حزب شاس: 8 مقاعد

كتلة "يهدوت هتوراة": 7 مقاعد

حزب "عوتسما يهوديت": 7 مقاعد

الصهيونية الدينية وموشيه فايغلين: 7 مقاعد

القائمة الموحدة: 5 مقاعد

قائمة "عناصر الاحتياط والاقتصادية": 4 مقاعد

وتحصل أحزاب المعارضة الصهيونية مجتمعة على 54 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لأحزاب الائتلاف، و14 مقعدا للأحزاب العربية، و4 مقاعد لقائمة "عناصر الاحتياط والاقتصادية". حزب "عمخا يسرائيل" اليميني المتطرف لا يتجاوز نسبة الحسم.

فيما يتعلق بالملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة، حصل آيزنكوت على تأييد 49% من المستطلعين مقابل 41% الذين أيدوا نتنياهو، وحصل بينيت على تأييد 45% مقابل 43% لنتنياهو، وحصل نتنياهو على تأييد 44% مقابل 39% الذي أيدوا رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان.

وعبر 60% من المستطلعين عن تأييدهم لتشكيل حكومة وحدة في حال أظهرت نتائج الانتخابات عدم وجود حسم لصالح معسكر نتنياهو أو معسكر أحزاب المعارضة الصهيونية، وقال 33% إنه ينبغي أن يترأس حكومة كهذه زعيم معسكر أحزاب المعارضة الصهيونية، مقابل 19% الذين يريدون أن يترأس نتنياهو حكومة وحدة، وبحسب 8% ليس مهما من يترأسها، وقال 23% إنهم يفضلون التوجه لانتخابات جديدة في حال لا يكون هناك حسما في نتائج الانتخابات، وقال 17% إن لا موقف لديهم في هذا الموضوع.