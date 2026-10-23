سموتريتش يطالب بهدم مبان فلسطينية محاذية لموقع عملية الخليل

سموتريتش: "لا مفر من حرب شاملة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) من أجل تفكيك السلطة الفلسطينية وجمع أسلحة وتصفية المخربين الإرهابيين، كما هو في غزة ولبنان بالضبط، وهذه ستكون إحدى العمليات التي سنطالب بتنفيذها في الحكومة المقبلة"

قوات الاحتلال في الخليل بعد عملية إطلاق النار، صباح اليوم (Getty Images)

أوعز وزير المالية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، بهدم فوري لمجموعة كبيرة من المباني الفلسطينية في مدينة الخليل المحتلة والمحاذية لموقع عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم، الجمعة، بزعم أنها "مبان غير قانونية".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلي عن مساعدين لسموتريتش قولهم إنه يتوقع أن تخرج عملية الهدم إلى حيز التنفيذ خلال وقت قصير وأن تنفذ خلال ساعات بعد الظهر "وقبل دخول السبت"، على حد تعبيرهم.

وكتب سموتريتش في حسابه في منصة "إكس" أنه "لا مفر من شن حرب شاملة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) من أجل تفكيك السلطة الفلسطينية وجمع أسلحة وتصفية المخربين الإرهابيين، كما هو في غزة ولبنان بالضبط".

وأضاف أنه "في الحكومة الحالية قُدنا ثورة إيجابية في الاستيطان الذي يقتل الفكرة الخطيرة بإقامة دولة إرهاب في قلب دولة إسرائيل، لكن المهمة لن تكتمل من دون تغيير المفهوم الأمني وهزيمة الإرهاب ومنفذيه بعملية عسكرية واسعة".

واعتبر سموتريتش أنه "بالإمكان فهم الحاجة إلى تعيين توقيت التنفيذ بموجب تدريج مهمات ضد غزة ولبنان وإيران، ولا يمكن الموافقة على استمرار التمسك بتصور يجلب علينا 7 أكتوبر القادم لا سمح الله، وهذه ستكون إحدى العمليات التي سنضطر إلى المطالبة بتنفيذها في الحكومة المقبلة".