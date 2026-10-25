اعتقال ألمانيَين بمزاعم وجود "شبهات أمنية" بعد تصويرهما سجن الدامون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مواطنَين ألمانيين قرب سجن الدامون في جبل الكرمل، بزعم تصوير مدخله، وأعلنت إخضاعهما للتحقيق بـ"شبهات أمنية"، بعدما أفادت معلومات بالعثور في هاتفيهما على صور لمنشآت وأنشطة أمنية.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مواطنين ألمانيين قرب سجن الدامون في جبل الكرمل، مساء السبت، بشبهة تصوير مدخل السجن، الذي يُحتجز فيه أسرى فلسطينيون، فيما تولّت الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) التحقيق معهما للاشتباه بارتكابهما مخالفات أمنية.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الأحد، بأن الاعتقال جاء بعدما رُصد الألمانيان وهما يوثّقان مدخل السجن، مشيرة إلى أن فحص هاتفيهما كشف، بحسب المعلومات الإسرائيلية، صورًا لمنشآت وأنشطة أمنية. ولم تتضح طبيعة تلك الصور أو الغرض من التقاطها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها تلقت بلاغًا مساء السبت عن شخصين يُشتبه بتصويرهما محيط السجن، وإن عناصرها وصلوا إلى المكان واعتقلوهما.

وأضافت أن المشتبه بهما خضعا للتحقيق في مركز الشرطة، ثم أُبقيا رهن الاعتقال، على أن تطلب من المحكمة، الأحد، تمديد اعتقالهما وفقًا لاحتياجات التحقيق.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن توجيه لائحة اتهام إليهما، أو تكشف عن أدلة تثبت ارتباطهما بأي جهة أجنبية.

ويأتي ذلك في ظل تزايد القضايا المعلنة بشبهات التجسس والتعامل مع جهات أجنبية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وشملت أجانب ومواطنين إسرائيليين، يهودًا وعربًا، إلى جانب اعتقالات أخرى بدعوى مخالفات أمنية.

ويُعدّ سجن الدامون الإسرائيلي مركزًا رئيسيًا لاحتجاز الأسيرات الفلسطينيات، إذ تقبع فيه 81 أسيرة، باستثناء المحتجزات في مراكز التحقيق، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

وتفيد الهيئة بأن الأسيرات يعانين من تدهور مستمر في ظروف الاحتجاز، يشمل الاكتظاظ الشديد، ونقص الطعام ورداءة نوعيته، والحرمان من العلاج، وتقليص فترات الخروج إلى ساحة السجن، فيما تضطر بعضهن إلى النوم على الأرض.

وأشارت إلى تزايد إجراءات القمع بحق الأسيرات عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، السجن في 19 آب/ أغسطس الماضي، بما شمل مصادرة أغراض شخصية وعزل عدد منهن.