الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الثلاثاء ويقيّد حركة العمال الفلسطينيين الأحد والإثنين

حظر دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات في الضفة وأغوار الأردن، كما سيفرض إغلاقا شاملا يوم الثلاثاء بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية؛ بحسب ما أعلن جيش الاحتلال ليل السبت - الأحد.

أعلن جيش الاحتلال ليل السبت - الأحد، حظر دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وأغوار الأردن، وذلك اعتبارا من يوم الأحد.

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واستثنى جيش الاحتلال "المناطق الصناعية وعددا محدودا من المناطق الأخرى التي تمت الموافقة عليها"، لإتاحة دخول العمال الفلسطينيين إليها.

كما أعلن فرض إغلاق شامل سيتم بموجبه إغلاق جميع المعابر طوال يوم الانتخابات الثلاثاء، و"منع دخول وخروج العمال إلى أنحاء الضفة وأغوار الأردن، بما في ذلك المناطق الصناعية، بناء على توصية المؤسسة الأمنية".

وفي وقت سابق السبت، قال جيش الاحتلال إن قواته اقتحمت نحو 40 بلدة ونحو 400 موقع في مختلف أنحاء الضفة، خلال نهاية الأسبوع.

وأعلن اعتقال نحو 40 فلسطينيا وصفهم بـ"المشتبه بهم"، وادعى أن من بينهم ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.