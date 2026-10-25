الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات ويفرض إغلاقا على الضفة قبيل الانتخابات

بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، يكثّف الجيش عملياته في الضفة الغربية، بالتوازي مع تدريبات عسكرية وإجراءات لتقييد حركة العمال الفلسطينيين وإغلاق المعابر يوم الانتخابات، وسط حملة اقتحامات واعتقالات طالت عشرات القرى والبلدات.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، بدء مناورة عسكرية بمشاركة عدة فرق عسكرية وسلاح الجو، في مناطق مسؤولية القيادتين المركز والشمالية، بالتزامن مع تكثيف عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت قواته، خلال نهاية الأسبوع، اقتحامات في نحو 40 قرية و400 موقع، واعتقلت نحو 40 فلسطينيا.

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وقال الجيش في بيان إن المناورة، التي تشارك فيها فرق "يهودا والسامرة" و98 و96 و210، تأتي ضمن برنامج التدريبات لعام 2026، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العملياتية واستخلاص العبر من الحرب، إلى جانب تحسين قدرات القوات على حماية البلدات والاستفادة من الدعم الجوي.

وأشار إلى أن التدريبات ستستمر حتى يوم الإثنين، وقد تشهد خلالها منطقتا القيادة الوسطى والشمالية حركة مكثفة للقوات والطائرات والمركبات.

وفي سياق الإجراءات المرتبطة بانتخابات الكنيست، قررت السلطات منع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المستوطنات في الضفة وغور الأردن، اعتبارا من الأحد وحتى الاثنين، مع استثناء بعض المناطق الصناعية ومناطق أخرى محددة.

كما تقرر إغلاق المعابر البرية ومنع دخول العمال وخروجهم من مناطق الضفة وغور الأردن طوال يوم الانتخابات، الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي موازاة ذلك، أفاد جيش الاحتلال في بيانه بأن قواته، بمشاركة حرس الحدود وجهاز الأمن العام (الشاباك)، نفذت خلال نهاية الأسبوع عمليات في نحو 40 قرية و400 موقع بالضفة الغربية، قال إنها استهدفت إحباط ما وصفه بـ"الأنشطة الإرهابية"، مع تركيز على مناطق قال إنها محسوبة على حركة حماس.

وذكر البيان أن القوات اعتقلت نحو 40 مشتبها بهم، بينهم أشخاص تتهمهم إسرائيل بالانتماء إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أو بالتحريض والمشاركة في مواجهات ورشق الحجارة.

وفي منطقة الخليل وحلحول، اعتقل نحو 20 شخصا، فيما نفذت قوات لواء عتصيون مداهمات لأكثر من 70 موقعا في أكثر من عشر قرى، واعتقلت مشتبها بهم تتهمهم بزرع عبوات ناسفة والتخطيط لأنشطة مسلحة.

وفي شمالي الضفة، هدمت القوات نصبا تذكارية أقيمت لتخليد ذكرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات، كما اعتقلت مشتبها بهما في قضية اعتداء على مستوطنين في قرية بورين، وعثرت على بندقية صيد في بلدة سيلة الظهر.

كذلك، نفذت القوات عمليات في نحو 15 قرية ضمن منطقة مسؤولية لواء "بنيامين"، واعتقلت فلسطينيين تتهمهم بالانتماء إلى حماس والمشاركة في مواجهات، فيما أجرت في منطقة لواء "إفرايم" عمليات اعتقال واستجواب وتفتيش بحثا عن أسلحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته ستواصل عملياتها في الضفة الغربية، بزعم منع تعزيز الوجود المسلح وإحباط التهديدات ضد المستوطنين.