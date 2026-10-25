الشرطة ترصد شبكة حسابات على "إكس" قالت إنها تحاول التأثير بصورة غير مشروعة على الناخبين، وأعلنت حذف بعضها قبيل انتخابات الكنيست، من دون كشف الجهات التي تديرها.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، رصد شبكة حسابات مشبوهة على منصة "إكس"، وحذف عدد منها، بزعم استخدامها للتأثير بصورة غير مشروعة على الجمهور قبيل انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء، من دون الكشف عن هوية القائمين عليها أو طبيعة المحتوى الذي نشرته.

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وقالت الشرطة، في بيان، إن شعبة التحقيقات والاستخبارات رصدت الشبكة بالتعاون مع قسم السايبر في النيابة العامة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تضم حسابات يُشتبه بأنها تسعى للتأثير على الناخبين خلال الفترة السابقة للاقتراع.

وأضافت أن عملية الرصد، التي تولّاها قسم مختص في شعبة الاستخبارات، أدت إلى حذف عدة حسابات لوقف نشاطها ومنع استمرار التأثير المشتبه به، مشددة على مواصلة العمل للحفاظ على نزاهة الانتخابات.

ولم تحدد الشرطة عدد الحسابات المحذوفة، أو الجهات التي تقف خلفها، ولم تعرض تفاصيل عن أساليب التأثير المزعومة أو مدى وصول المحتوى إلى الناخبين. كذلك لم توضح إن كانت الشبكة تُدار من داخل إسرائيل أم خارجها.

صورة أرفقتها الشرطة ببيانها بشأن الحسابات التي أعلنت حذفها من منصة "إكس"

ويأتي الإعلان بعد ثلاثة أيام من بيان لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أفاد فيه بحذف حسابات عبر شبكات التواصل، بزعم استخدامها في محاولات "تأثير أجنبي" على الانتخابات، ضمن نشاط مشترك مع النيابة العامة ولجنة الانتخابات المركزية.

وفي سياق أمني منفصل، ادعى حزب الليكود، عبر محاميه إيلان بومباخ، وجود "إنذارات أمنية خطيرة ودراماتيكية" بشأن جهات وصفها بـ"الإرهابية" تعتزم تعطيل الانتخابات أو التأثير على سيرها، وذلك على خلفية اجتماع بين بنيامين نتنياهو والمفتش العام للشرطة، داني ليفي.

وفي ملف آخر، كشف تحقيق نشرته "هآرتس"، الخميس، نشاط حسابات إلكترونية روّجت سابقًا لرضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، واستهدفت النظام الإيراني، قبل أن تساهم في نشر الدعاية الانتخابية لنتنياهو ومهاجمة منافسيه على "إكس".

وأظهر تحليل نقلته الصحيفة أن 185 حسابًا على الأقل شاركت سابقًا بالترويج لبهلوي تفاعلت مع حسابات نتنياهو منذ بدء الفترة الانتخابية وأعادت نشر محتواه. ولم تعلن الشرطة وجود أي صلة بين الحسابات المحذوفة اليوم والشبكات التي تناولها التحقيق.