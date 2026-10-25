جيش الاحتلال يعتقل شخصا بزعم سعيه لتنفيذ عملية وشيكة على شارع رئيسي بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشتبها به على نقطة تفتيش قرب رام الله إثر معلومات استخباراتية دقيقة. وأكد الجيش أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم وشيك على الطريق 60 المركزي بالضفة الغربية دون ضبط أي سلاح بحوزته.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشتبها به، بادّعاء أنه سعى إلى تنفيذ عملية وشيكة على شارع رئيسي بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) في بيان مشترك، إن عناصر "الجيش والشاباك لقوا مقاتلو القبض على مشتبه به كان يخطط لتنفيذ هجوم في منطقة بنيامين (وسط الضفة الغربية المحتلة)".

وأضافا أنه "بعد تلقي معلومات استخباراتية دقيقة من الشاباك، ألقت القوات على المشتبه به، الذي كان يخطط لتنفيذ هجوم في اوقت الآنيّ على طريق رئيسي".

وأشار البيان إلى أنه "تم تسليم المشتبه به إلى قوات الأمن لمزيد من التحقيق".

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيليّ، فقد "أُلقي القبض عليه عند نقطة تفتيش أقامتها قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة".

وأشارت إلى أن "نقطة التفتيش أُقيمت بعد ورود معلومات استخباراتية عن المشتبه به وهويته ونيته شنّ هجوم، وفي غضون نصف ساعة تقريبا، أُلقي القبض عليه".

وأكّدت أنه "لم يُضبط بحوزته أي سلاح، لكنه أبدى نيته تنفيذ هجوم، ويُرجّح المسؤولون الأمنيون أن يكون هدف الهجوم المُخطط له هو الطريق 60، وهو الطريق الطولي المركزي الذي يعبر الضفة الغربية".