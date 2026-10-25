رغم ضغوط نتنياهو: حاخام بارز في الصهيونية الدينية يدعم فينتر

الحاخام إيلي سدان يعلن دعمه لاستمرار عوفر فينتر في المنافسة الانتخابية، رغم مساعي نتنياهو وسموتريتش لدفعه إلى الانسحاب، معتبرًا أن اجتياز حزبه نسبة الحسم سيتيح تشكيل حكومة يمينية كاملة.

أعلن الحاخام إيلي سدان، رئيس المعهد الديني العسكري "بني دافيد" في مستوطنة "عيلي" بالضفة الغربية المحتلة، دعمه لرئيس حزب "عمخا يسرائيل"، عوفر فينتر، قبل يومين من انتخابات الكنيست، في موقف يتعارض مع مساعي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لدفع فينتر إلى الانسحاب من المنافسة الانتخابية.

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ويأتي موقف سدان بعد زيارة أجراها نتنياهو الأسبوع الماضي إلى المعهد الديني العسكري في مستوطنة عيلي، الذي يعمل على إعداد شبان من التيار الصهيوني الديني للخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، حيث اجتمع بالحاخام في منزله، بمشاركة سموتريتش، في إطار محاولات للضغط على فينتر ودفعه إلى الانسحاب خشية ضياع أصوات اليمين.

وقال سدان إنه قرر الخروج عن صمته بعدما نُسبت إليه تصريحات تدعو إلى عدم التصويت لفينتر بحجة عدم قدرته على اجتياز نسبة الحسم، مشددًا على أنه "لم أقل ذلك بالطبع. أتمنى لعوفر أن يتجاوز نسبة الحسم، وهكذا ستكون لنتنياهو حكومة يمين كاملة".

ويأتي موقف سدان بعد زيارة أجراها نتنياهو الأسبوع الماضي إلى المعهد في مستوطنة "عيلي"، حيث اجتمع بالحاخام في منزله، بمشاركة سموتريتش، في إطار محاولات دفع فينتر إلى الانسحاب خشية ضياع أصوات اليمين.

وشارك في الاجتماع أيضًا الحاخام يغال ليفنشتاين، ويهودا سدان وقيادات في "الصهيونية الدينية"، إلى جانب رئيس طاقم نتنياهو، عيدو نوردن، ومدير حملة سموتريتش، عومر رحاميم، وهما من خريجي المؤسسات التعليمية الاستيطانية العسكرية في "عيلي".

ويُعرف فينتر بقربه من سدان وتشاورِه المتكرر معه، لكنه قال في مقابلات سابقة إنه يستشير الحاخامات دون أن يترك لهم اتخاذ قراراته السياسية.

وكان فينتر قد هاجم نتنياهو بسبب الضغوط الممارسة عليه، معلنًا أنه سيحمّله مسؤولية سقوط معسكر اليمين إذا لم يتجاوز حزبه نسبة الحسم، واتهمه بمهاجمة حزب يميني بدل دعمه.

وفي استطلاعات الرأي الثلاثة الأخيرة التي نُشرت الجمعة، قبل بدء الحظر على نشر الاستطلاعات، بقي حزب فينتر دون نسبة الحسم، وإن اقترب منها، ما يزيد أهمية موقف سدان في ظل المساعي لسحب الحزب من المنافسة.