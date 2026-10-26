الليكود يجهّز ملفًا عن تصويت المجتمع العربي للتشكيك بنتائج الانتخابات

يعمل حزب الليكود على جمع توثيقات ومواد من عملية التصويت في المجتمع العربي، لإعداد ملف قد يستخدمه للتشكيك بنتائج انتخابات الكنيست إذا بدا أن معسكر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتجه إلى الخسارة، وسط نقاشات داخل الحزب بشأن إطلاق حملة تزعم أن الانتخابات "سُرقت وزُوّرت".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب تقرير نشرته "هآرتس"، مساء الإثنين، شكّل الليكود خلال الأسابيع الأخيرة فرقًا مدفوعة الأجر لمراقبة ما يجري خارج مراكز الاقتراع في المجتمع العربي وتوثيقه وإبلاغ مقر الحزب أولا بأول. وهذه منظومة غير رسمية، منفصلة عن ممثلي الأحزاب داخل الصناديق، ولا تخضع للضوابط الصارمة التي تفرضها لجنة الانتخابات على هؤلاء الممثلين.

وتُقدّر تكلفة المنظومة التي أعدها الليكود لهذا الغرض بملايين الشواكل، مع تخصيص فرق لكل صندوق اقتراع لجمع شهادات وتوثيق ما يجري خارجه. وقال مصدر حزبي إن انتشار الليكود الميداني بلغ مستوى غير مسبوق، ويقترب من تغطية جميع صناديق الاقتراع في المجتمع العربي.

ولا يقتصر ما تخطط له هذه الفرق على توثيق ما يجري خارج مراكز الاقتراع؛ إذ قد يشمل، وفق مثال طرحه مصدر في الليكود، محاولة التحقق من هويات ناخبات يرتدين النقاب.

وقال المصدر: "لنفترض أن امرأة جاءت للتصويت وهي ترتدي النقاب، ثم حضرت بعد بضع دقائق امرأة أخرى ترتدي النقاب، فربما تكون المرأة نفسها؟ سنحاول فحص ذلك والتحقق منه". لكنه لم يوضح كيف ستتصرف هذه الفرق إذا رفضت الناخبة التعريف بنفسها أمام عناصرها، علمًا بأنها لا تملك أي صلاحية قانونية للتحقق من هويات الناخبين.

ويثير هذا التحرك مخاوف من أن تتحول مراقبة الناخبين العرب، بذريعة منع التزوير، إلى وسيلة لترهيبهم وثنيهم عن المشاركة في الانتخابات، عبر خلق أجواء من الخوف والضغط أمام مراكز الاقتراع. ومن شأن هذه الممارسات أن تؤثر على حرية التصويت، إضافة إلى إمكانية استخدامها لاحقًا للتشكيك بشرعية أصوات الناخبين العرب ونتائج الانتخابات.

وقالت مصادر حزبية إن هذه المواد قد تُنشر لاحقًا بزعم إثبات وقوع تزوير، مستفيدة من أن تصويرها خارج مراكز الاقتراع يصعّب الاعتراض قانونيًّا على نشرها. وستُحال أيضًا بلاغات مراقبي الليكود الآخرين في أنحاء البلاد إلى "غرفة عمليات التزوير" التي أُنشئت لهذا الغرض.

ووفق مصادر في الليكود، فإن إعداد هذا الملف يهدف إلى إتاحة استخدامه عند الحاجة، إذا خشي الحزب خسارة الانتخابات، بما يشمل الدفع بمسؤولين في الحزب إلى استوديوهات التلفزة لإثارة مزاعم التزوير والتشكيك بنتائج التصويت.

ونقل التقرير عن مصدر في محيط نتنياهو أن نقاشات داخل الحزب تناولت سيناريو الخسارة، وطُرحت خلالها دعوات صريحة إلى حملة "الانتخابات سُرقت وزُوّرت"، على غرار حملة دونالد ترامب ضد جو بايدن. ولم يشارك نتنياهو في هذه النقاشات، لكن مصادر مقربة منه قالت إن مسؤولين يضغطون عليه لتبنّي الخيار، وإنه يدرسه. وبحسب التقرير، يعمل مسؤولون بارزون في الليكود على إبقاء هذا الخيار متاحًا لتنفيذه إذا رغب نتنياهو في ذلك.

ووصف مسؤول بارز في الليكود، مشارك في إدارة يوم الاقتراع، انتخابات 2022 بأنها بمثابة اختبار للاستعدادات الحالية. واستعاد التقرير تسجيلًا انتشر مؤخرًا للوزير يوآف كيش عبر القناة 14، حين زعم وجود "عشرات حالات التزوير" في الصناديق العربية، بعد ظهور نتائج عينات التصويت التي أشارت إلى اقتراب حزب التجمع الوطني الديمقراطي من نسبة الحسم، وطالب لجنة الانتخابات والشرطة بالتدخل. واختفت هذه المزاعم بعدما اتضح فوز الليكود.

وكان الليكود و"الصهيونية الدينية" قد أعلنا اعتزامهما نشر نحو ألفي مراقب في مراكز الاقتراع العربية بذريعة منع التزوير، بينما فنّدت لجنة الانتخابات المركزية مزاعم مماثلة أثارها الليكود عام 2022، مؤكدة على أنه لا يوجد لها أساس من الصحة.