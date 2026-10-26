النيابة العامة الإسرائيلية تتهم محامية بالتواصل مع عميل أجنبي وعرقلة مجريات المحاكمة

الشاباك والشرطة اعتقلا المحامية قبل أسبوعين ونصف الأسبوع، والنيابة العامة قدمت طلبا باعتقال المحامية حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضدها، كما فرضت المحكمة أمر حظر نشر على تفاصيل القضية

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد محامية، بتهمة التواصل مع عميل أجنبي وعرقلة مجريات محاكمة.

وحسب بيان النيابة العامة، فإن الشاباك والشرطة اعتقلا المحامية قبل حوالي أسبوعين ونصف الأسبوع بشبهة ارتكاب مخالفة أمنية.

وأضاف البيان أن نتائج التحقيق تدل على أن المحامية كانت على اتصال مع عميل أجنبي وأنها عرقلت مجرى التحقيق.

وقدمت النيابة العامة طلبا باعتقال المحامية إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضدها.

وفرضت المحكمة حظرا على نشر تفاصيل أخرى في القضية.