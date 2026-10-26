انتخابات الكنيست: ما يجب معرفته عن التصويت والنتائج

تفتح صناديق الاقتراع، صباح الثلاثاء، أمام أكثر من 7.3 ملايين ناخب لانتخاب الكنيست الـ26، وسط ترتيبات خاصة للمواصلات العامة والناخبين ذوي الإعاقة والمرضى. وتبدأ عملية فرز الأصوات فور إغلاق الصناديق، فيما يُتوقع استكمال العدّ الخميس.

يتنافس 36 قائمة انتخابية على أصوات 7,331,981 صاحب حق اقتراع في انتخابات الكنيست الـ26، التي خُصص لها 12,018 صندوق اقتراع في أنحاء البلاد. وتستمر عملية التصويت في معظم الصناديق من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، فيما تُغلق الصناديق في البلدات الصغيرة والمستشفيات والسجون ودور المسنين عند الثامنة مساءً.

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واستُكملت لجنة الانتخابات المركزية الاستعدادات اللوجستية والإدارية لإجراء الانتخابات، مع ترتيبات خاصة لنقل الناخبين، وتسهيل اقتراع فئات لا تستطيع الوصول إلى صناديقها الاعتيادية، فيما تستعد لجنة الانتخابات لبدء عملية فرز واسعة فور إغلاق الصناديق.

مواصلات مجانية اعتبارًا من مساء الإثنين

بدأ عند الساعة الثامنة من مساء الإثنين تطبيق ترتيبات المواصلات العامة المجانية للانتخابات، وتشمل السفر بقطارات إسرائيل وخطوط الحافلات بين المدن التي تتجاوز مسافة رحلتها 15 كيلومترًا، لجميع الركاب، على أن يستمر الإعفاء من الدفع حتى انتهاء خدمات المواصلات العامة يوم الاقتراع.

ولا يشمل الإعفاء خطوط الحافلات داخل المدن، التي تواصل عملها بالتعرفة الاعتيادية.

ويمكن للناخبين الذين لم يتلقوا إشعارًا بمكان اقتراعهم معرفة الصندوق المخصص لهم عبر موقع وزارة الداخلية، باستخدام رقم بطاقة الهوية، أو الاطلاع على قائمة الصناديق ومواعيد عملها عبر موقع لجنة الانتخابات المركزية.

ولا يُشترط إحضار الإشعار الانتخابي إلى الصندوق، وإن كان من شأنه تسهيل الإجراءات. ويكفي إبراز بطاقة الهوية، أو رخصة قيادة سارية المفعول، أو جواز سفر إسرائيلي ساري المفعول، أو بطاقة عسكرية شخصية سارية المفعول.

ترتيبات خاصة للناخبين والنازحين

من بين صناديق الاقتراع، خُصص 6,208 صناديق مهيأة لذوي الإعاقة، بينها 3,620 صندوقًا تُصنّف ضمن مراكز الاقتراع الميسّرة الخاصة، وتتيح للناخبين الذين يعانون صعوبات في الحركة التصويت خارج مراكزهم الأصلية، باستخدام المظاريف الخارجية.

ويُطلب ممن لا تظهر إعاقتهم بصورة واضحة توقيع تصريح أمام سكرتير لجنة الصندوق، علمًا بأن تقديم تصريح كاذب يُعد مخالفة جنائية. ويمكن تحديد مواقع هذه الصناديق عبر الخريطة المعلنة من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

ويستطيع الجنود التصويت في قواعدهم العسكرية أو في الصناديق الاعتيادية المسجلين فيها، بينما يُسمح لأفراد الشرطة بالتصويت في أي صندوق في البلاد، كذلك، تُخصص صناديق اقتراع داخل دور المسنين التي تضم أكثر من 50 مقيمًا، فيما يستطيع المقيمون الذين يعانون صعوبات في الحركة، ولا تتوافر صناديق في مؤسساتهم، التصويت في الصناديق الميسّرة الخاصة.

أما المرضى الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات، فسيتمكنون من التصويت في 250 صندوقًا مخصصًا داخل مؤسسات طبية تضم 50 سريرًا للاستشفاء على الأقل.

كيف يُحتسب الصوت صحيحًا؟

تخضع أوراق الاقتراع لمواصفات محددة من لجنة الانتخابات المركزية، تشمل الحجم واللون والطباعة، ويؤدي عدم مطابقتها إلى إبطال الصوت. ويُسمح للأحزاب بطباعة أوراقها الخاصة، شرط الالتزام بالمواصفات الرسمية.

ولضمان صحة التصويت، يُنصح باستخدام أوراق الاقتراع الموجودة خلف الستار، ووضع ورقة واحدة للقائمة المختارة داخل المغلف، دون كتابة أو إضافة علامات عليها. ولا يؤدي وضع ورقتين أو ثلاث أوراق متطابقة للقائمة نفسها إلى إبطال الصوت، بل تُحتسب جميعها صوتًا واحدًا فقط.

وفي حال نفاد أوراق قائمة معينة، يمكن استخدام ورقة بيضاء وكتابة الحروف الانتخابية للقائمة عليها بقلم أزرق، أو الحروف واسم القائمة معًا، وفقًا للمادة 76 من قانون الانتخابات.

أما الورقة البيضاء الخالية من الكتابة فتُعد لاغية، ولا تُحتسب ضمن الأصوات الصحيحة، وكذلك الأوراق البيضاء التي لا تستوفي شروط الكتابة. وبذلك، لا تُحتسب الأوراق البيضاء التي توضع في المغلفات تعبيرًا عن الاحتجاج.

أمطار متوقعة وتحذيرات من السيول

وتشير التوقعات الجوية ليوم الانتخابات إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستوياتها الاعتيادية لهذا الوقت من السنة، مع أمطار محلية، خصوصًا في جنوب البلاد وشرقها.

ويُتوقع اشتداد الأمطار اعتبارًا من ساعات الظهيرة في تلك المناطق، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية وتساقط البَرَد، مع احتمال حدوث سيول كبيرة في أودية النقب الجنوبي والعربة وصحراء القدس ومنطقة البحر الميت.

متى تُعرف النتائج النهائية؟

تبدأ عملية فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة العاشرة مساءً، حيث تتولى لجان الصناديق عدّ الأصوات، ثم نقل المحاضر والصناديق إلى اللجان الانتخابية المناطقية للمصادقة على نتائج الفرز وإدخالها إلى المنظومة المركزية للجنة الانتخابات في الكنيست.

ومن المتوقع نشر النتائج الأولية تباعًا خلال ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء، لكنها لن تشمل جميع الأصوات، إذ سيستمر فرز المظاريف المزدوجة التي يستخدمها ناخبون يصوتون خارج صناديقهم الاعتيادية.

وتقدّر لجنة الانتخابات أن يتراوح عدد هذه المظاريف بين 600 ألف و650 ألف، وهو رقم قياسي يعادل نحو 15 مقعدًا من حيث حجم الأصوات، ويُنتظر احتسابها بعد صدور النتائج الأولية.

وقد يؤدي تأثير هذه الأصوات إلى انتقال مقاعد بين القوائم، لا سيما بسبب اختلاف تركيبة المصوتين في المظاريف المزدوجة، التي تضم أعدادًا كبيرة من الجنود وأفراد الأجهزة الأمنية، مقابل تمثيل أقل نسبيًا للناخبين العرب والحريديين.

وتتوقع لجنة الانتخابات استكمال عدّ الأصوات بحلول ظهر الخميس، 29 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما يتيح قانون أساس: الكنيست للجنة ثمانية أيام لنشر النتائج الرسمية، ما يجعل الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الموعد الأخير لإعلانها.