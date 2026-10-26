تقرير: ترامب لم يمنح نتنياهو ضوءا أخضر لمهاجمة إيران بسبب الانتخابات

إسرائيل كانت تستعد لاحتمال شن هجمات إضافية ضد إيران وأحد أسباب تراجع ترامب هو أن زامير أبلغ نظيره الأميركي بأن حربا كهذه ستؤدي إلى تأجيل الانتخابات* تقديرات استخباراتية أميركية: نتنياهو وحلفاؤه لا يزالون يفتقرون إلى هدف إستراتيجي واضح.

قال مصدر أمني إسرائيلي إن "نتنياهو كان يرغب حقاً في إقناع ترامب بشن هجوم مشترك على إيران قبل الانتخابات، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يمنحه الضوء الأخضر"، حسبما نقلت عنه شبكة "سي إن إن" اليوم، الخميس.

وأضاف المصدر الأمني ​​الإسرائيلي أن أحد أسباب تراجع ترامب هو أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أبلغ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كاين، بأن ذلك سيضر بالانتخابات الإسرائيلية ويؤدي إلى تأجيلها.

وذكر مصدر آخر مطلع أن إسرائيل كانت تستعد، خلال الأسبوع الماضي تقريبا، لاحتمالية شن هجمات إضافية ضد إيران، وكانت تحث المسؤولين الأميركيين على دعم هذه الضربات الجديدة والمشاركة فيها. غير أن مسؤولين أميركيين كبارا، بمن فيهم ترامب، طلبوا من إسرائيل التريث، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن البلدين قد ينفذان عمليات مشتركة قريبا.

وتشير جميع المصادر التي تحدثت معها شبكة "سي إن إن" إلى أن إسرائيل ربما أرجأت خططها لشن ضربات إضافية في المدى القريب، لكنها في المقابل تستعد لعمليات مشتركة محتملة مع الولايات المتحدة، يُرجح أن تجري بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وأضاف المصدر المطلع أن إسرائيل بدت موافقة على تأجيل شن ضربات جديدة ضد إيران، ويعود ذلك جزئيا إلى حاجتها إلى دعم الولايات المتحدة في مجال الدفاع الصاروخي، إذ من المرجح أن ترد إيران وجماعة الحوثي على أي هجوم، في حين تعاني المخزونات الدفاعية الإسرائيلية من ضغوط كبيرة في ظل الحرب الدائرة.

وأضاف أحد المصادر المطلعة على التقارير أن تقديرات استخباراتية أميركية حديثة تشير إلى أن نتنياهو وحلفاءه لا يزالون يفتقرون إلى هدف إستراتيجي واضح، يتجاوز الرغبة في إظهار نوع من "التقدم" ومواصلة إضعاف النظام الإيراني.

وذكر المصدر ذاته أن "الخطط جاهزة وتنتظر موافقة ترامب، وقد يحدث ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي".

وقال نتنياهو هذا الأسبوع، في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج في الجيش الإسرائيلي، إن توجيهاته للجيش وجهاز الموساد وغيرها من الأجهزة الأمنية تقضي بالعمل على إسقاط النظام في إيران.