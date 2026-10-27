إقبال "قياسي" على التصويت... الليكود وحلفاؤه يطالبون بتمديد الاقتراع

الليكود وشاس و"عوتسما يهوديت" يطالبون بتمديد الاقتراع وسط مشاركة انتخابية مرتفعة وازدحام مراكز التصويت، فيما عارض حزب "يشار" الطلب، محذرًا من استغلاله للتشكيك بنزاهة الانتخابات. ولجنة الانتخابات تؤكد أنها لا تعتزم حاليًا تمديد التصويت، وتصدر تعليمات لتقليص الطوابير.

طالب الليكود وحزبا شاس و"عوتسما يهوديت"، اليوم الثلاثاء، بتمديد الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، وسط ازدحام وطوابير طويلة أمام مراكز التصويت، وارتفاع نسبة المشاركة إلى 55.7% حتى الرابعة عصرًا، مقابل 47.5% في التوقيت نفسه من الانتخابات السابقة.

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وأعلن الليكود أنه تقدم بطلب لتمديد الاقتراع ساعة إضافية، فيما انضم حزب شاس إلى المطالبة، معتبرًا أن "الازدحام الاستثنائي في مراكز الاقتراع" يستدعي تمديد التصويت، لمنع حرمان ناخبين ينتظرون في الطوابير من الإدلاء بأصواتهم.

وجاءت مطالبة الليكود في رسالة عاجلة وجهها المحامي إيلان بومباخ، نيابة عن الحزب، إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، طالب فيها بتمديد ساعات التصويت في جميع مراكز الاقتراع، مستندًا إلى تقارير عن ازدحام وصفه بأنه "غير مسبوق" وطوابير طويلة، إلى جانب الأجواء الماطرة التي تعيق وصول الناخبين.

وحذّر الليكود من أن طول الطوابير واقتراب موعد إغلاق الصناديق قد يدفعان ناخبين إلى البقاء في منازلهم خشية عدم تمكنهم من التصويت. وطالب بإصدار قرار فوري وإعلانه للجمهور لتشجيع المشاركة وتخفيف الازدحام، معتبرًا أن "كل صوت لم يُدلَ به خشية عدم التمكن من التصويت في الوقت المحدد، هو صوت لن يكون بالإمكان استعادته بعد إغلاق صناديق الاقتراع".

وانضم حزب "عوتسما يهوديت" إلى المطالبة بتمديد الاقتراع إلى ما بعد الساعة العاشرة مساءً، مبررًا موقفه بالازدحام وفترات الانتظار الاستثنائية في مراكز التصويت.

في المقابل، عارض حزب "يشار" طلب الليكود، معتبرًا أنه "لم يقع أي حدث استثنائي يبرر الموافقة على الطلب، الذي يهدف إلى تهيئة الأرضية لإثارة مزاعم بشأن نزاهة الانتخابات".

وتعقد لجنة الانتخابات المركزية، عند الساعة 19:15 مساءً، جلسة برئاسة سولبرغ، لبحث عدد من القضايا، بينها طلب بعض أحزاب الائتلاف الحكومي تمديد ساعات الاقتراع. وكانت مصادر في اللجنة قد أفادت، في وقت سابق، بأنها لا تعتزم حاليًا تغيير موعد إغلاق الصناديق، المحدد بالساعة العاشرة مساءً.

وأوضحت اللجنة أن كل ناخب يصل إلى مركز الاقتراع ويقف في الطابور قبل الساعة العاشرة مساءً، سيكون بإمكانه الإدلاء بصوته حتى لو استمر الانتظار إلى ما بعد موعد الإغلاق الرسمي.

وبحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات، بلغت نسبة التصويت عند الساعة الرابعة عصرًا 55.7%، بزيادة قدرها 8.2 نقاط مئوية عن الانتخابات السابقة، وهي أعلى نسبة تُسجل لهذا التوقيت منذ بدء رصد هذه المعطيات.

وتُظهر اتجاهات التصويت تفاوتًا بين معاقل الأحزاب، إذ تتراوح نسب المشاركة في المدن المحسوبة على المعارضة الصهيونية بين 53% و57%، مقابل 40% إلى 51% في المدن المحسوبة على الليكود.

وفي ظل الازدحام وطول طوابير الانتظار، أصدرت لجنة الانتخابات تعليمات جديدة لتسريع التصويت، دعت فيها مسؤولي مراكز الاقتراع إلى البدء بالتحقق من هوية الناخب التالي فور انتقال الناخب السابق إلى خلف الستار، وعدم طرح أسئلة إضافية عندما تكون هوية الناخب واضحة.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن التصويت باستخدام بطاقة هوية منتهية الصلاحية، شريطة أن تسمح صورتها بالتعرف على صاحبها. وفي الحالات التي تتطلب استيضاحًا إضافيًا، يتولى أحد مسؤولي مركز الاقتراع إجراء الفحص جانبًا، بينما يواصل المسؤول الآخر استقبال الناخبين.

وشددت اللجنة على ضرورة استمرار استقبال الناخبين خلال إجراءات توقيع مغلفات الاقتراع، دون تعطيل التصويت، ودعت الناخبين إلى تجهيز وثائق إثبات الهوية مسبقًا لتقليص فترات الانتظار، مع الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

وفي معطيات تفصيلية سجلت بعد الخامسة مساءً، بلغت نسبة التصويت في تل أبيب 50%، والقدس 48%، وبئر السبع 47%، وحيفا 46%، وريشون لتسيون 51%.

وفي المدن المحسوبة على الليكود، بلغت نسبة المشاركة 51% في العفولة، و49% في عسقلان، و50% في ميغدال هعيمك، و40% في بات يام، و47% في طبرية، و49% في حولون.