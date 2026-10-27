الجيش الإسرائيلي: راقبنا المصري منذ اجتيازه الحدود واعتقلناه على بُعد كيلومترين

الجيش الإسرائيلي يعلن أن قوات المراقبة رصدت مواطنًا مصريًا أثناء اجتيازه السياج الحدودي قرب معبر العوجا عند الساعة 1:45 فجرًا، وتابعته حتى اعتقاله على بُعد كيلومترين من الحدود، في منطقة بعيدة عن البلدات والقواعد العسكرية، قبل تسليمه للشاباك للتحقيق.

أورد الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن اعتقال مواطن مصري اجتاز السياج الحدودي من الأراضي المصرية إلى الجانب الإسرائيلي، قرب معبر العوجا (نيتسانا)، فجر الثلاثاء، مشيرًا إلى أن قواته رصدته أثناء عبوره عند الساعة 1:45، وواصلت مراقبته حتى اعتقاله على بُعد نحو كيلومترين من الحدود.

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن تحقيقًا أوليًا أُجري في الميدان أظهر أن عناصر المراقبة رصدوا المشتبه به عند السياج الحدودي لحظة اجتيازه، عند الساعة 1:45 فجرًا، وإنها أبقته تحت المراقبة المتواصلة حتى انتهاء الحادث.

وأضاف أنه فور رصد عملية العبور، استُدعيت قوات عسكرية وانتشرت في المنطقة، وبدأت بملاحقة المشتبه به، قبل اعتقاله على بُعد نحو كيلومترين من السياج، في منطقة وصفها الجيش بأنها بعيدة عن البلدات والقواعد العسكرية الإسرائيلية.

وذكر الجيش أن المعتقل سُلّم إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لاستكمال التحقيق، دون الكشف عن هويته أو دوافع عبوره الحدود، أو توضيح ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بمحاولة تهريب أو بنشاط أمني آخر.

وكان الجيش قد أعلن في بيان سابق اعتقال المواطن المصري بعد اجتيازه الحدود، معتبرًا الحادث خطيرًا، ومؤكدًا الحفاظ على الجاهزية العسكرية لتأمين المنطقة الحدودية. ولم يتضمن الإعلان الأول تفاصيل بشأن توقيت العبور أو المسافة التي قطعها المعتقل قبل توقيفه.

وتشهد الحدود الإسرائيلية المصرية حوادث عبور ومحاولات تهريب أسلحة ومخدرات، بما في ذلك استخدام طائرات مسيّرة لنقل الممنوعات عبر الحدود، وفق إعلانات إسرائيلية سابقة.

وفي حزيران/ يونيو 2023، اجتاز شرطي مصري السياج الحدودي وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين قبل مقتله في تبادل لإطلاق النار، في حادث دفع الجيش الإسرائيلي إلى مراجعة إجراءات تأمين الحدود.

وفي كانون الثاني/ يناير 2024، شهدت المنطقة المحيطة بمعبر العوجا محاولة تهريب يُشتبه بأنها مرتبطة بالمخدرات، شارك فيها نحو 20 شخصًا، بعضهم مسلحون، وأسفرت عن إصابة جندية إسرائيلية خلال تبادل لإطلاق النار. وفي الفترة نفسها، أعلنت السلطات المصرية إحباط محاولة تهريب مخدرات واعتقال ستة مشتبه بهم.