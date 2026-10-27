الجيش الإسرائيلي يعتقل مصريا اجتاز الحدود قرب معبر العوجا

يأتي الحادث في ظل تحديات أمنية متواصلة على الحدود الإسرائيلية المصرية، تشمل محاولات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات من سيناء، فيما يسلط توقيف المواطن المصري الضوء على الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين المنطقة الحدودية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتقال مواطن مصري اجتاز السياج الحدودي من الأراضي المصرية إلى الجانب الإسرائيلي، بالقرب من معبر العوجا (نيتسانا).

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وقال الجيش في بيان إن قواته رصدت عملية العبور، وسارعت إلى المكان وأوقفت المواطن المصري، قبل نقله إلى الجهات الأمنية لاستكمال التحقيق معه، من دون الكشف عن هويته أو ملابسات الحادث.

وأضاف أن الجيش ينظر بخطورة إلى الحادث، مؤكدًا الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية لتأمين المنطقة الحدودية، مشيرًا إلى أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي حتى الآن ما إذا كان عبور المواطن المصري الأخير مرتبطا بمحاولة تهريب أو بأي نشاط أمني آخر، مؤكدا أن التحقيق لا يزال جاريا.

حوادث سابقة على الحدود المصرية

ويأتي الحادث في ظل تكرار حوادث أمنية ومحاولات تهريب وتسلل على طول الحدود بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات أمنية شملت عمليات تهريب مخدرات وأسلحة، ومحاولات عبور غير قانونية، إلى جانب استخدام الطائرات المسيرة لنقل الممنوعات عبر الحدود.

وفي حزيران/يونيو 2023، تسلل شرطي مصري عبر فتحة في السياج الحدودي إلى الأراضي الإسرائيلية، وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين قبل مقتله في تبادل لإطلاق النار.

وأثار الحادث حينها تساؤلات بشأن إجراءات تأمين الحدود، ودفع الجيش الإسرائيلي إلى مراجعة تعليماته العملياتية في المنطقة.

وفي كانون الثاني/يناير 2024، شهدت المنطقة المحيطة بمعبر العوجا محاولة تهريب يُشتبه بأنها كانت تتعلق بالمخدرات، شارك فيها نحو 20 شخصا، بعضهم مسلحون، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار وإصابة جندية إسرائيلية.

وفي حادث منفصل في الفترة نفسها، أعلنت مصر إحباط محاولة تهريب مخدرات واعتقال ستة مشتبه بهم.

وخلال عام 2025، تصاعدت التقارير عن استخدام الطائرات المسيّرة في تهريب الأسلحة والمخدرات من سيناء إلى إسرائيل، مع إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرات ومصادرة أسلحة في عمليات متكررة.