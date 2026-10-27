الليكود يستعد لإعلان الفوز... هل يلجأ نتنياهو إلى الدعوة لحكومة وحدة؟

الليكود يستعد لسيناريو يصبح فيه الحزب الأكبر في الكنيست، دون حصول أي من المعسكرين على أغلبية لتشكيل الحكومة. وبحسب تقرير إسرائيلي، قد يسارع نتنياهو إلى إعلان الفوز والدعوة إلى حكومة وحدة برئاسته، وسط تقديرات بنجاحه في استقطاب أصوات من شركائه.

يستعد حزب الليكود لسيناريو يخرج فيه من الانتخابات الإسرائيلية بوصفه الحزب الأكبر في الكنيست، رغم عدم حصول معسكر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما تتحدث تقديرات داخل الحزب عن إمكانية إعلان نتنياهو فوزه مبكرًا، والدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة برئاسته، في حال تعذر على المعسكرين تشكيل ائتلاف حكومي.

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وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، قبيل إغلاق صناديق الاقتراع، يستعد مقر الليكود لاحتمال حصول معسكر نتنياهو، في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، على عدد مقاعد مساوٍ لمعسكر غادي آيزنكوت، أو خسارته بفارق عدة مقاعد في سيناريو أقل ملاءمة للحزب.

وتكاد التقديرات المتداولة بين الأحزاب تجمع على نجاح حملة نتنياهو لاستقطاب أصوات من شركائه داخل المعسكر اليميني، بما يعزز قوة الليكود على حساب الأحزاب المتحالفة معه، دون أن يضمن ذلك حصول أي من المعسكرين على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.

وفي هذا السيناريو، يتوقع مسؤولون في الليكود أن يسارع نتنياهو إلى الظهور أمام وسائل الإعلام وإعلان فوزه بالانتخابات، مستندًا إلى تصدّر حزبه من حيث عدد المقاعد، رغم غياب أغلبية برلمانية تدعم تشكيل حكومة برئاسته.

وبحسب التقرير، أُعدّت بالفعل الخطوط الرئيسية للخطاب الذي قد يلقيه نتنياهو، وتتضمن دعوة الأحزاب الصهيونية إلى الانضمام لحكومة وحدة واسعة برئاسته، تحت عنوان مواجهة التحديات القائمة.

ومن بين الرسائل المطروحة في الخطاب: "أدعو الأحزاب الصهيونية إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤولية المرحلة والانضمام إلى حكومة وحدة واسعة"، إلى جانب التأكيد أن "هناك تحديات مطروحة أمامنا".

وشددت القناة على أن هذه السيناريوهات لا تزال أولية، وأن الصورة قد تتغير خلال الساعات المتبقية حتى إغلاق صناديق الاقتراع، وبالتالي لا يمكن التعامل معها باعتبارها نتائج انتخابية محسومة.

هرتسوغ وحسابات التكليف: الحزب الأكبر لا يضمن تشكيل الحكومة

وفي موازاة استعدادات الليكود، يعتزم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ممارسة صلاحياته في تكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة، مع إعطاء وزن لمواقف الأحزاب وفرص المرشحين في تأليف ائتلاف حكومي، وليس فقط لعدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب.

وبحسب القناة 12، قد يؤدي غياب الحسم بين المعسكرين إلى تعزيز دور هرتسوغ في المشاورات السياسية، إذ يسعى إلى تجنب انتخابات جديدة، يعتبرها السيناريو الأسوأ، والعمل على تشكيل حكومة مستقرة وواسعة قدر الإمكان، وهو توجه عبّر عنه في مقابلات سبقت يوم الاقتراع.

وفي حال تعثر تشكيل الحكومة، قد يدفع هرتسوغ بقوة باتجاه خيار تشكيل حكومة الوحدة، بما يشمل إمكانية إحياء مساعٍ لإنهاء محاكمة نتنياهو، وطرح صيغة قد تتيح له تولي منصب وزاري.

ووفق التقرير، لن تؤدي مواجهة عسكرية محتملة مع إيران بعد الانتخابات إلى وقف إجراءات التكليف، إذ تشير التقديرات إلى أن هرتسوغ سيواصل العملية حتى في ظروف الحرب، مع إمكانية إجراء المشاورات عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال المتاحة.

ومن المتوقع أن تستغرق العملية وقتًا، إذ سيقدم رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، النتائج النهائية خلال ثمانية أيام، قبل اتضاح مسار التكليف.

وردًا على التقرير، قال ديوان الرئيس الإسرائيلي: "نحن لا نتعامل مع تكهنات بشأن عملية التكليف بتشكيل الحكومة، وبعد صدور النتائج سيمارس الرئيس صلاحياته التقديرية الواسعة الممنوحة له بموجب القانون".

وتأتي هذه الاستعدادات وسط مشاركة انتخابية مرتفعة، إذ أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة التصويت بلغت 74.3% حتى الثامنة مساءً، بزيادة تقارب ثماني نقاط مئوية مقارنة بالتوقيت نفسه من انتخابات 2022، ومتجاوزة نسبة المشاركة النهائية في تلك الانتخابات قبل ساعتين من إغلاق الصناديق، وسط ازدحام وطوابير طويلة في مراكز الاقتراع.

وفي تطور آخر يعكس حالة عدم اليقين بشأن النتائج، قال معدّ استطلاع الخروج من مراكز الاقتراع لهيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، دودي حسيد، إن هناك "مفاجأة لم نتوقعها في العينة"، دون الكشف عن طبيعتها، على أن تُنشر نتائج العينات الانتخابية عند الساعة العاشرة مساءً، بالتزامن مع إغلاق الصناديق.

وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، عشية الاقتراع، عن استعداد الليكود لإعلان الفوز والمطالبة بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة حتى دون حصول معسكره على أغلبية برلمانية، في حال تعذر على الأحزاب المناوئة له تشكيل ائتلاف. كما تناولت احتمالات سعيه إلى منع المعارضة من السيطرة على الكنيست ومؤسساته إذا أخفق في تشكيل الحكومة.

وفي المقابل، تتواصل الخلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو بشأن هوية رئيس الحكومة المقبل، بين غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت، إلى جانب رفض أفيغدور ليبرمان تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية. وتزيد هذه الخلافات من صعوبة ترجمة التفوق المحتمل في عدد المقاعد إلى ائتلاف حكومي، ما يترك الباب مفتوحًا أمام مفاوضات معقدة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.