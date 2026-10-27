المعارضة تحتفي بنتائج العينات... وانتقادات لبن غفير داخل الليكود

اعتبر آيزنكوت وغولان أن عينات الانتخابات تعكس رفضًا لحكومة نتنياهو، ودعوا إلى تشكيل حكومة بديلة، فيما طالب غانتس بمفاوضات فورية لإقامة حكومة وحدة عابرة للمعسكرات. وفي المقابل، حمّل مسؤول في الليكود بن غفير مسؤولية ارتفاع التصويت العربي.

أثارت العينات الانتخابية الأولية، التي نُشرت عقب إغلاق صناديق الاقتراع في إسرائيل، مساء الثلاثاء، ردود فعل متباينة بين الأحزاب، إذ اعتبر قادة في المعارضة أن النتائج تشير إلى خسارة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، التأييد اللازم لتشكيل حكومة جديدة، وسط انتقادات داخل الائتلاف لنتائج معسكر اليمين وارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي.

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وأظهرت العينات الانتخابية تصدّر الليكود الأحزاب من حيث عدد المقاعد، دون حصول معسكر نتنياهو على أغلبية الـ61 مقعدًا اللازمة لتشكيل الحكومة، إذ منحته معظم العينات بين 50 و55 مقعدًا، مقابل 60 مقعدًا في عينة القناة 14 المؤيدة له. وفي المقابل، تراوح تمثيل الأحزاب العربية بين 16 و18 مقعدًا.

وقال رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، إن "النتائج الأولية للعينات تشير إلى انعدام كامل للثقة بنتنياهو وحكومة السابع من أكتوبر، من جانب الأغلبية الصهيونية وأغلبية مواطني إسرائيل".

وأضاف أنه "إذا كانت هذه هي النتائج النهائية، فهذا انتصار للأغلبية الصهيونية المتمسكة بمؤسسات الدولة في إسرائيل"، مشددًا على أنه "سأعمل فورًا على تنفيذ قرار الشعب، واستبدال حكومة نتنياهو، وتشكيل حكومة تجنيد صهيونية في أقرب وقت ممكن".

بدوره، اعتبر رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، أن الناخبين حسموا موقفهم من الحكومة، وقال: "الجمهور قال كلمته، لقد أسقط حكومة نتنياهو. حصلنا على فرصة تاريخية لتشكيل حكومة تغيير حقيقية في إسرائيل، ولن نتنازل عنها".

وأضاف غولان: "نحن نمثل جمهورًا هائلًا ناضل في الشوارع طوال أربع سنوات، وانتسب إلى الحزب، ونزل إلى الميدان لإقناع الناخبين. سنفعل كل ما بوسعنا لضمان تشكيل مثل هذه الحكومة".

وشدد على استعداد حزبه للتعاون مع بقية الأحزاب المناوئة لنتنياهو، قائلًا: "نحن مستعدون للعمل مع جميع شركائنا، وجسر الخلافات وتحمل المسؤولية. الجمهور قال كلمته، والآن جاء دورنا للقيام بالعمل".

من جانبه، هاجم يائير لبيد الذي خاض الانتخابات بعد الاندماج مع نفتالي بينيت، حملة نتنياهو الانتخابية، وكتب عبر منصة "إكس": "حتى لا تسيئوا الفهم: معسكر نتنياهو خاض حملة انتخابية قاسية. إنها عملية تمزيق خطيرة للمجتمع، والجمهور قال لهم أن يكفّوا عن ذلك".

وفي موقف مختلف بشأن شكل الحكومة المقبلة، دعا رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، الذي كان قد انسحب من السباق الانتخابي، إلى بدء مفاوضات فورية لتشكيل حكومة وحدة تضم أحزابًا من معسكرات سياسية مختلفة، معتبرًا أن ذلك السبيل الوحيد لتجنب انتخابات جديدة.

وقال غانتس: "الجمهور في إسرائيل اختار التغيير، ويجب أن يكون تغييرًا صحيحًا"، مضيفًا أن "دولة إسرائيل تواجه تحديات هائلة في الداخل والخارج. أدعو جميع قادة الأحزاب الصهيونية والمتمسكة بمؤسسات الدولة إلى الدخول في مفاوضات فورية لتشكيل حكومة وحدة صهيونية عابرة للمعسكرات، وتجنب انتخابات جديدة. هذا هو الحل الصحيح والوحيد".

انتقادات داخل اليمين وترقّب للنتائج النهائية

وفي معسكر نتنياهو، وجّه مسؤول بارز في الليكود انتقادًا لوزير الأمن القومي ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، محمّلًا إياه مسؤولية ارتفاع المشاركة الانتخابية في المجتمع العربي.

وقال المسؤول، في تصريح ينطوي على انتقاد ساخر لبن غفير: "نشكر بن غفير على عمله الممتاز الذي أدى إلى تدفق غير مسبوق للعرب إلى صناديق الاقتراع".

من جانبه، تجنّب بن غفير التعليق مباشرة على نتائج العينات الانتخابية، وركّز في تصريحاته على سياساته تجاه المجتمع العربي والأسرى الفلسطينيين، معربًا عن "فخره" بتصعيد هدم المنازل في المجتمع العربي والتضييق على الأسرى.

كما هاجم المسؤول في الليكود الذي حمّله مسؤولية ارتفاع التصويت العربي إلى مستويات غير مسبوقة، بعدما اعتبر أن سياسات بن غفير دفعت الناخبين العرب إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع.

سموتريتش: "لن نسمح للعرب بالاحتفال... سنقيم مستوطنات في غزة"

بدوره، هاجم رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، الاحتفالات في المجتمع العربي بعد إغلاق صناديق الاقتراع، متوعدًا بمواصلة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وإقامة مستوطنات في قطاع غزة.

وقال سموتريتش، خلال كلمة ألقاها في مقر حزبه: "قد ترفعنا أصوات الجنود إلى مرتبة أعلى"، في إشارة إلى إمكانية تحسّن نتائج الحزب بعد احتساب أصواتهم في المغلفات المزدوجة.

وأضاف: "أرى على بعض الشاشات أن العرب يحتفلون، ولذلك أعلن لكم ولهم أننا لن نسمح لهم بالاحتفال. إنهم يحتفلون لأنهم يعتقدون أنهم سينجحون في إحباط ثورتنا الاستيطانية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة). أقول لهم إنهم لن ينجحوا. ستُقام مستوطنات يهودية في غزة".

وقال مسؤول بارز في الليكود، يتواجد مع نتنياهو، لهيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، إن الحزب فوجئ إيجابًا بالنتائج، بعدما كانت تسود مخاوف من تحقيق المعسكر المناوئ لنتنياهو فوزًا كاسحًا.

وأضاف: "انزاح عبء ثقيل عن صدورنا، إذ خشينا فوزًا كاسحًا للمعسكر الآخر. والآن، لن يكون بإمكانهم الاكتفاء بالقائمة الموحدة لتشكيل ائتلاف، بل سيحتاجون إلى القائمة المشتركة أيضًا".

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يجري نتنياهو محادثات مع رؤساء الأحزاب المتحالفة معه، في إطار المشاورات بشأن نتائج الانتخابات وإمكانيات تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي حزب "عوتسما يهوديت"، طُلب من الناشطين الامتناع عن إجراء مقابلات إعلامية، على الأقل إلى حين إلقاء بن غفير كلمته في مقر الحزب.

ونُقل عن مقربين من بن غفير قولهم إن "أصوات مصلحة السجون والجنود تساوي لنا مقعدًا إضافيًا"، في إشارة إلى توقعاتهم بإمكانية تحسن نتيجة الحزب بعد احتساب أصوات لم تدخل في العينات الأولية.

من جانبه، قال مسؤول بارز في الائتلاف الحكومي إنه ينبغي انتظار نتائج الفرز الفعلية بسبب التفاوت الكبير بين العينات، لكنه حمّل رئيس قائمة "عمخا يسرائيل"، عوفر فينتر، مسؤولية إضعاف فرص معسكر اليمين.

وقال المسؤول: "بسبب الفوارق الكبيرة بين العينات، سننتظر النتائج الحقيقية، لكن وفق جميع العينات، تسبب فينتر بخسارة اليمين مقاعد كثيرة. لو لم يُصرّ على خوض الانتخابات، لكان اليمين قد فاز بصورة واضحة".

في المقابل، رفض مسؤولون في حزب "عمخا يسرائيل" الاتهامات الموجهة للحزب بتبديد أصوات اليمين، معتبرين أن انسحاب فينتر من الانتخابات كان سيؤدي إلى نتيجة أسوأ لمعسكر نتنياهو.

وقال مسؤولون في الحزب، استنادًا إلى ما وصفوه بتحليل أولي لأعداد الأصوات في العينات الانتخابية، إن "النتائج تُظهر بصورة قاطعة أنه لو انسحب عوفر فينتر، لتغيّر توزيع المقاعد بصورة سلبية لمعسكر اليمين".

وادعوا أن انسحاب الحزب كان سيتيح لقائمتي يوعاز هندل ويارون زليخا تجاوز نسبة الحسم، ما كان سيضيف أربعة مقاعد إلى المعسكر المناوئ لنتنياهو. وأضافوا أن "الغالبية الساحقة من الأصوات التي حصل عليها حزب عمخا ليست من ناخبي الائتلاف"، معتبرين أن الحديث عن "تبديد الأصوات" بسبب ترشح فينتر "ادعاء سخيف".

أما عضو الكنيست يتسحاق بيندروس، من حزب "يهدوت هتوراه"، فأعرب عن رضاه عن مشاركة ناخبي الحزب، وتوقع تحسن نتائجه مع تقدم الفرز.

وقال بيندروس: "نحن راضون عن التصويت لدينا. سيكون لدينا سبعة مقاعد وربما ثمانية أيضًا. أتوقع أن تتغير النتائج مع ظهور النتائج الحقيقية. نسبة التصويت لدى العرب كانت مرتفعة جدًا، وقد أثّر ذلك".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب انتخابات شهدت مشاركة مرتفعة، إذ بلغت نسبة التصويت النهائية 77.7%، بزيادة 7.1 نقاط مئوية مقارنة بانتخابات عام 2022، وهي الأعلى منذ عام 2001، وفق المعطيات الأخيرة.

وفي ظل نسبة المشاركة المرتفعة التي بلغت 77.7%، تشير التقديرات الأولية إلى أن تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% سيتطلب الحصول على نحو 186 ألف صوت، وهو ما يرفع عدد الأصوات اللازمة لدخول الكنيست مقارنة بالانتخابات السابقة.

ومن المتوقع أن تشهد نتائج الانتخابات تغييرات متواصلة مع بدء فرز الأصوات رسميًا، فيما قد لا تتضح الصورة النهائية لتوزيع المقاعد بين الأحزاب والمعسكرات قبل يوم الخميس، ولا سيما مع احتساب الأصوات الواردة في المغلفات المزدوجة. ويتعين على لجنة الانتخابات المركزية إعلان النتائج الرسمية في موعد أقصاه الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ورغم إعلان قادة في المعارضة أن العينات تعكس رفضًا لاستمرار حكومة نتنياهو، فإنها لا تمنح أيًا من المعسكرين الصهيونيين أغلبية مستقلة لتشكيل الحكومة، ما يبقي مستقبل الائتلاف المقبل مرهونًا بنتائج الفرز النهائية والتفاهمات بين الأحزاب.