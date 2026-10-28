آيزنكوت: الجمهور حسم المعركة لصالح التغيير وضد استمرار نتنياهو في الحكم

آيزنكوت يعتبر أن نتائج العينات الانتخابية تعكس حسم الناخبين لصالح التغيير، ودعا نتنياهو إلى اعتزال الحياة السياسية، محذرًا إياه من توظيف الأمن لمصالحه السياسية، ومعلنًا دعمه لقادة الأجهزة الأمنية. وحذّر من انتخابات جديدة؛ علما بأن تحديثات العينات تظهر تعادل المعسكرين.

دعا رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، ليل الثلاثاء – الأربعاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى اعتزال الحياة السياسية، معتبرًا أن نتائج العينات الانتخابية تعكس فقدان حكومته ثقة الناخبين، ومتعهدًا بالعمل على تشكيل حكومة بديلة، فيما حذّر من التوجه إلى انتخابات جديدة في ظل المشاركة المرتفعة التي شهدها الاقتراع.

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وقال آيزنكوت، في كلمة ألقاها عقب صدور العينات الانتخابية الأولية: "صنعنا التاريخ. خرج شعب إسرائيل ليحسم في اقتراع مصيري هوية القيادة التي ستقود إسرائيل في السنوات المقبلة. الجمهور اختار التغيير، وحكومة الإخفاق (في 7 أكتوبر) فقد ثقة الشعب".

وأضاف أن "الجمهور الإسرائيلي صوّت ضد استمرار نتنياهو رئيسًا للحكومة"، معتبرًا أنه "لو كان نتنياهو قائدًا جديرًا بمنصبه، لأعلن اليوم اعتزاله الحياة السياسية".

وشدد آيزنكوت على ضرورة انتظار نتائج الفرز الفعلية، لكنه اعتبر أن نتنياهو يواجه، وفق العينات، أغلبية صهيونية أكبر من السابق، وأن نتائج الاقتراع تمنح الأحزاب الساعية إلى تغيير الحكومة فرصة لتشكيل ائتلاف بديل.

وحذّر من العودة إلى صناديق الاقتراع، قائلًا: "في انتخابات شهدت نسب مشاركة مرتفعة إلى هذا الحد، سيكون التوجه إلى انتخابات جديدة خطأ"، مضيفًا: "واجبي أن أفعل كل ما بوسعي لتنفيذ إرادة الشعب".

كما وجه آيزنكوت تحذيرات لنتنياهو من توظيف الاعتبارات الأمنية لخدمة مصالحه الشخصية وحساباته السياسية، معلنًا دعمه لقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في إشارة إلى ضرورة تصديهم لأي خطوات قد يتخذها نتنياهو بدوافع سياسية تحت غطاء أمني.

ووجّه آيزنكوت رسالة مباشرة إلى قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، معتبرًا أن نتنياهو بات رئيسًا لحكومة انتقالية، وداعيًا إياهم إلى الحفاظ على استقلالية قراراتهم في مواجهة أي محاولات للضغط عليهم.

وقال: "أريد أن أتوجه الليلة من هنا إلى جميع قادة الأجهزة الأمنية: نتنياهو رئيس حكومة انتقالية. تذكّروا أنكم تخدمون مصالح مواطني إسرائيل وحدهم. اثبتوا في مواجهة أي محاولة لزعزعة موقفكم. لديكم دعمي الواضح".

وشدد على أنه سيعمل على "تشكيل حكومة تجنيد صهيونية تنهي الانقسام الداخلي"، مضيفًا: "أنوي تمثيل جميع الإسرائيليين"، في إشارة إلى سعيه لتشكيل حكومة تتبنى إلزام الحريديين بالخدمة العسكرية.

وجدد آيزنكوت الشروط التي طرحها خلال حملته الانتخابية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وتشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال، وإقرار قانون خدمة عسكرية يسري على الجميع، والعمل على تفكيك حركة حماس.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب عينات انتخابية أظهرت تصدّر الليكود الأحزاب من حيث عدد المقاعد، دون حصول معسكر نتنياهو على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما تبقى قدرة الأحزاب المناوئة له على تشكيل ائتلاف حكومي مرتبطة بالتفاهمات السياسية وتوزيع المقاعد بعد اكتمال الفرز.

وفي مؤشر إضافي إلى حالة عدم اليقين بشأن هوية رئيس الحكومة المقبل، أظهرت بيانات منصة "بوليماركت" (Polymarket)، المتخصصة في المراهنات على نتائج الأحداث السياسية وغيرها، تقاربًا بين نتنياهو وآيزنكوت، إذ بلغت الاحتمالات المستمدة من أسعار التداول 44% للأول، مقابل 42.7% للثاني، فيما سجل نفتالي بينيت 6% وأفيغدور ليبرمان 1.7%.

وبلغت نسبة التصويت النهائية 77.7%، بزيادة 7.1 نقاط مئوية مقارنة بانتخابات عام 2022، فيما يستمر فرز الأصوات رسميًا، وسط توقعات بأن تشهد النتائج تغييرات قبل اتضاح التوزيع النهائي للمقاعد خلال الأيام المقبلة.