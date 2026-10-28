النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست: فرز أكثر من 2.1 مليون صوت والليكود يتصدر

يتواصل فرز الأصوات في انتخابات الكنيست، مع تصدّر الليكود بـ21.70% والمشتركة ثالثة بـ9.22%. وتشير أحدث تقديرات المقاعد إلى حصول معسكر نتنياهو على 57 مقعدًا، مقابل 47 لمعسكر التغيير و16 للقائمتين العربيتين، وسط غياب أغلبية برلمانية لأي من المعسكرين.

أظهرت النتائج الرسمية الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، صباح الأربعاء، استمرار تصدّر الليكود بنسبة 21.70% من الأصوات الصحيحة التي جرى فرزها، يليه حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت بنسبة 15.72%، فيما عززت القائمة المشتركة موقعها في المرتبة الثالثة بنسبة 9.22%، متقدمة على حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت، الذي حصل على 8.38%. وارتفعت حصة القائمة العربية الموحدة إلى 3.81%، لتواصل تجاوز نسبة الحسم.

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وبحسب آخر معطيات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، المحدّثة عند الساعة 05:57، جرى فرز 2,132,650 صوتًا في 5,037 صندوق اقتراع، بينها 2,122,846 صوتًا صحيحًا و9,804 أصوات ملغاة، من أصل 7,331,981 شخصًا يحق لهم التصويت. وحصل الليكود على 460,565 صوتًا، مقابل 333,786 صوتًا لـ"يشار"، و195,808 أصوات للقائمة المشتركة، و177,904 أصوات لـ"بياحد"، فيما حصلت القائمة العربية الموحدة على 80,894 صوتًا.

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