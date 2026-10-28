تراجع حاد في بورصة تل أبيب والشيكل بعد نتائج الانتخابات

بورصة تل أبيب تسجل تراجعات حادة عقب صدور نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وسط خسائر كبيرة لأسهم البنوك والتأمين والعقارات، وتراجع الشيكل أمام الدولار واليورو. ويحذّر خبراء من استمرار التقلبات مع تقدم فرز الأصوات، وانعكاساتها المحتملة على أسعار الوقود وتكاليف المصالح التجارية.

سجلت بورصة تل أبيب، اليوم الأربعاء، انخفاضات حادة في مؤشرات الأسهم، بالتزامن مع تراجع الشيكل أمام الدولار واليورو، عقب صدور النتائج الفعلية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، التي أظهرت تحسن موقع معسكر بنيامين نتنياهو مقارنة بالعينات الانتخابية الأولية.

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وتراجع مؤشر "تل أبيب 90" بنسبة 4.6%، ومؤشر "تل أبيب 125" بنسبة 2.4%، فيما انخفض مؤشر "تل أبيب 35" بنسبة 1.8%، بعدما سجلت البورصة ارتفاعات حادة قاربت 2% في جلسة الإثنين، عشية الانتخابات.

وتركزت الانخفاضات في أسهم الشركات المالية والعقارية، إذ تراجع مؤشر البنوك بنسبة 4.8%، والتأمين بنسبة 5.2%، والخدمات المالية بنسبة 5%.

وفي القطاع العقاري، انخفض المؤشر العام بنسبة 6.3%، ومؤشر "العقارات 35" بنسبة 6.2%، فيما سجل مؤشر البناء تراجعًا حادًا بلغ 8.7%، وانخفض مؤشر البنية التحتية بنسبة 3.4%.

وشملت الخسائر أسهم شركات التأمين، إذ تراجع سهم "ميغدال" بنسبة 6.5%، و"هريئيل" بنسبة 5.6%، و"كلال للتأمين" بنسبة 5.8%، و"منورا مفتاحيم" بنسبة 4.6%، و"هفينيكس" بنسبة 4.1%.

وانخفض سهم شركة "مليسْرون" العقارية بنسبة 5.7%، و"عزرئيلي" بنسبة 5%، فيما تراجع سهم بنك "ديسكونت" بنسبة 5.2%، و"مزراحي طفاحوت" بنسبة 4.8%، و"هبوعليم" بنسبة 4.1%، و"لئومي" بنسبة 4%، والبنك الدولي الأول بنسبة 4.5%.

وفي سوق العملات، تراجع الشيكل بصورة ملحوظة أمام الدولار واليورو، بعد ارتفاعه خلال يوم الانتخابات، حين انخفض الدولار إلى 3.02 شيكل واليورو إلى 3.37 شيكل.

وانعكس الاتجاه عقب صدور العينات الانتخابية، وازداد تراجع الشيكل مع بدء ظهور النتائج الفعلية، ليرتفع الدولار إلى نحو 3.13 شيكل، واليورو إلى نحو 3.47 شيكل.

وقال المدير العام لشركة "بريكو" لإدارة المخاطر والتمويل والاستثمارات، يوسي فرايمان، إن "حالة التفاؤل في معسكر التغيير أدت مساء أمس إلى انهيار سعر الدولار أمام الشيكل، في وقت واصل فيه الدولار ارتفاعه عالميًا".

وأضاف أن "المعطيات المحدّثة، ومعها تعزز موقع معسكر نتنياهو، أثارت المخاوف وأدت إلى تراجع الشيكل مجددًا"، بعدما ارتفع سعر الدولار من 3.02 شيكل إلى مستوى 3.10 شواكل.

وحذّر فرايمان من استمرار التقلبات الحادة في أسعار الصرف مع صدور تحديثات نتائج الانتخابات، معتبرًا أن إعلان نتائج نهائية تمنح معسكر نتنياهو الأغلبية قد يدفع الدولار إلى مستوى 3.20 شواكل في المدى القصير.

لكنه أشار إلى توقعات بزيادة عرض العملات الأجنبية عندما يتراوح سعر الدولار بين 3.12 و3.16 شيكل، لافتًا إلى أن الاتجاه الإيجابي في بورصة وول ستريت يسهم في تعزيز هذا العرض.

وقد تؤثر تقلبات سعر الدولار على أسعار الوقود المنتظر إعلانها الخميس، إذ كانت التقديرات السابقة تشير إلى ارتفاع كبير قد يقرّب سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان من 9 شواكل. وكان ارتفاع الشيكل خلال يوم الانتخابات مرشحًا لتخفيف هذه الزيادة، قبل أن ينعكس الاتجاه بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وفي ما يتعلق بتأثير تقلبات العملات على المصالح التجارية، أوضح المحاسب والمستشار الإستراتيجي للأعمال، عيران بوخريس، أن ارتفاع الدولار يزيد تكاليف الاستيراد والمدفوعات للموردين في الخارج، خصوصًا بالنسبة إلى المصالح الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن صاحب مصلحة تجارية مطالب بدفع 50 ألف دولار لمورد خارجي خلال الأسبوع الجاري، سيتحمل تكلفة إضافية قدرها 2,500 شيكل مقابل كل ارتفاع بخمس أغورات في سعر الدولار، قبل احتساب العمولات.

وأضاف أن هذه الزيادة قد تقتطع جزءًا كبيرًا من أرباح المصالح ذات هوامش الربح المحدودة، ناصحًا أصحابها بعدم المراهنة على انخفاض الدولار، بل بدراسة تثبيت سعر الصرف وإعادة تسعير الصفقات التي لم تُبرم بعد.

وفي المقابل، قال المدير العام لشركة "فيدر" للاستشارات العقارية والرهون السكنية، مئير فيدر، إن ارتفاع الدولار لا يستدعي تأجيل التوقيع على قروض الإسكان العقارية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح أن "سعر الدولار لا يؤثر مباشرة على فوائد قروض الإسكان المقومة بالشيكل، وأي تأثير محتمل على أسعار الفائدة في الاقتصاد سيكون غير مباشر وغير فوري".

ونصح المقبلين على الحصول على قروض إسكان بالتحقق من مدة صلاحية الموافقات على أسعار الفائدة، والتفاوض مع البنوك قبل التوقيع، بدلًا من اتخاذ قرارات بناءً على تقلبات أسعار العملات.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بعد انتخابات لم تمنح أيًا من المعسكرين أغلبية برلمانية واضحة، رغم تحسن موقع معسكر نتنياهو مع تقدم فرز الأصوات.