كاتس يهاجم آيزنكوت: الجيش سينفذ أي قرار بشأن إيران

كاتس يهاجم دعوة آيزنكوت قادة الأجهزة الأمنية إلى مقاومة الضغوط السياسية، معتبرًا إياها "غير ديمقراطية"، ونفى وجود خلافات بين المستويين العسكري والسياسي بشأن إيران، مؤكدًا أن الجيش سينفذ أي قرار يُتخذ، وسط تلويح نتنياهو بإمكانية استئناف الحرب.

هاجم وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، على خلفية دعوته قادة الأجهزة الأمنية إلى الحفاظ على استقلالية قراراتهم في مواجهة الضغوط السياسية، معتبرًا أن تصريحاته "غير ديمقراطية ومنفصلة عن الواقع".

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وشدد كاتس، في بيان، على أن الجيش الإسرائيلي شريك في جميع المداولات المتعلقة بإيران، وأنه سينفذ أي قرار يُتخذ في هذا الشأن.

وقال كاتس إن "الكثير سيُقال بعد عن خطاب آيزنكوت المحرج أمس، وفق التقليد السياسي المعروف لمن يسارعون إلى الاحتفال وإعلان النتائج وتنصيب أنفسهم"، في إشارة إلى خطاب آيزنكوت عقب صدور العينات الانتخابية ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وأضاف أن توجه آيزنكوت إلى كبار قادة الجيش، ودعوتهم، بحسب تفسير كاتس، إلى عدم الامتثال لتعليمات رئيس الحكومة ووزير الأمن والهيئات الأمنية المخولة، بدعوى أنهم يحظون بدعمه، يمثل "تصريحًا غير ديمقراطي ومنفصلًا عن الواقع".

واعتبر كاتس أن تصريحات آيزنكوت تشكل استمرارًا لما وصفه بـ"الحملة الكاذبة" التي خاضها مع حلفائه خلال الانتخابات، بشأن وجود خلافات مزعومة بين المستويين العسكري والسياسي حول التعامل مع إيران.

وشدد وزير الأمن الإسرائيلي على أن "الجيش الإسرائيلي كان شريكًا كاملًا في الإنجازات الكبيرة ضد إيران، وهو شريك حتى اليوم في جميع المداولات، وسينفذ أي قرار يُطلب منه تنفيذه".

وتأتي تصريحات كاتس في أعقاب خطاب ألقاه آيزنكوت بعد صدور العينات الانتخابية، اعتبر فيه أن بنيامين نتنياهو بات رئيسًا لحكومة انتقالية، ووجّه رسالة إلى قادة الأجهزة الأمنية دعاهم فيها إلى الحفاظ على استقلالية قراراتهم في مواجهة أي محاولات للضغط عليهم.

وقال آيزنكوت: "أريد أن أتوجه الليلة من هنا إلى جميع قادة الأجهزة الأمنية: نتنياهو رئيس حكومة انتقالية. تذكّروا أنكم تخدمون مصالح مواطني إسرائيل وحدهم. اثبتوا في مواجهة أي محاولة لزعزعة موقفكم. لديكم دعمي الواضح".

وجاءت رسالة آيزنكوت في سياق التحذيرات من احتمال توظيف الاعتبارات الأمنية لخدمة حسابات سياسية، في ظل التقارير عن خلاف بين نتنياهو وقيادة الجيش بشأن توقيت استئناف محتمل للعمليات العسكرية على إيران واتخاذ قرارات مثيرة للجدل في فترة حساسة.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ظل دفع نتنياهو لاستئناف الحرب على إيران، إذ اعتبر في خطابه عقب صدور العينات الانتخابية أن إسرائيل تقف أمام "فرصة تاريخية لن تتكرر" في ظل رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة، لتحقيق ما وصفه بـ"إزالة التهديد الإيراني إلى الأبد".

وقال نتنياهو إنه سيعمل مع ترامب على مواجهة ما وصفه بـ"التهديد الوجودي" الذي تتعرض له إسرائيل، فيما أكد أن إسرائيل لم تنهِ حربها في المنطقة وأن حكومته ستواصل ما بدأته.