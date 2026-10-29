أبحرت من حيفا نحو بلغاريا: غرق سفينة حاويات في البحر الأسود إثر هجوم بمسيّرات

سفينة حاويات مستأجرة من شركة "زيم - ZIM" الإسرائيلية أبحرت من مدينة حيفا باتجاه بلغاريا، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة مفخخة في البحر الأسود، ما أدى إلى غرقها وتدمير مئات الحاويات التي كانت على متنها.

تعرضت سفينة حاويات تابعة لشركة "زيم - ZIM" الإسرائيلية أبحرت من مدينة حيفا لهجوم بطائرات مسيّرة مفخخة في البحر الأسود، ما أدى إلى غرقها وتدمير الحاويات التي كانت على متنها.

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وأشارت تقارير إلى أن السفينة كان على متنها 421 حاوية من إسرائيل، ما أدى إلى تدميرها، فيما لم يبلغ عن إصابة أفراد الطاقم الذين تمكنوا من النجاة بواسطة قوارب النجاة.

ووصفت تقارير الهجوم بـ"التطور الدراماتيكي" الذي من المرجح أن يؤثر على طرق التجارة من إسرائيل وكذلك على الصادرات من إسرائيل إلى الخارج، وقد يؤثر أيضا على الشركة نفسها، لا سيما وأنها في طور البيع لشركة ألمانية.

وكان من المفترض أن تصل السفينة إلى بلغاريا. وأفادت مصادر في الشركة نفسها بأن هذه المنطقة تشهد هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وأن نحو 7 سفن تعرضت لهجمات بالمنطقة مؤخرا، وأن الهجوم لم يكن بسبب خضوع السفينة للسيطرة الإسرائيلية.

وعقبت شركة "زيم - ZIM" على الهجوم، قائلة "تعرضت سفينة حاويات صغيرة، تحمل عددا محدودا من الحاويات، مستأجرة من قبل الشركة وليست مملوكة لها، لهجوم بطائرة مسيّرة في البحر الأسود".

وأضافت "تم إجلاء جميع أفراد الطاقم بسلام، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر المالية المتوقعة ضئيلة"، وأشارت إلى أنها تعمل على إيجاد سفينة بديلة ومواصلة تقديم خدماتها لعملائها، "وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقعت عدة هجمات مماثلة على سفن في المنطقة خلال الشهر الماضي".