اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران

قدّمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد جندي بشبهة نقل معلومات عسكرية حساسة إلى جهات استخباراتية إيرانية طوال نحو عام، شملت مواقع قواعد عسكرية ومستويات التأهب في الجيش وصور طائرات أميركية للتزود بالوقود، مقابل أموال تلقاها عبر محافظ للعملات الرقمية.

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، الخميس، تقديم لائحة اتهام ضد جندي في الجيش الإسرائيلي، اعتُقل في أيلول/ سبتمبر الماضي، بشبهة التجسس لصالح إيران ونقل معلومات عسكرية حساسة إلى جهات استخباراتية إيرانية طوال نحو عام، مقابل مبالغ مالية، وتلقى الجندي عرضًا للسفر إلى إيران مقابل 200 ألف دولار.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب بيان مشترك صدر عن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش الإسرائيلي، فإن النيابة العسكرية قدّمت لائحة اتهام ضد الجندي، الخميس، تشمل "تسليم معلومات للعدو بقصد الإضرار بأمن الدولة، وتسليم معلومات لمصلحة العدو، والاتصال بعميل أجنبي".

وذكرت الأجهزة الأمنية أن التحقيق أظهر أن الجندي "أقام اتصالًا مع جهات إيرانية طوال نحو عام، نقل خلاله معلومات حساسة عن النشاط العسكري لوحدته، ومستويات التأهب والاستدعاءات في الجيش عمومًا"، بما في ذلك تفاصيل استدعائه الشخصي مع اندلاع الحرب الأخيرة على إيران.

وأضاف البيان أن التحقيق أظهر أن الجندي "تصرف وهو على علم بهوية مشغّله الإيراني"، وأنه تلقى مقابل نشاطه مبالغ مالية حُوّلت إليه عبر محافظ للعملات الرقمية، وفق تعليمات مشغّله.

وبحسب البيان، فإن الجندي "نقل إلى مشغّله معلومات عن قواعد عسكرية وإحداثياتها، وصوّر أيضًا صواريخ اعتراضية ومركبات عسكرية وطائرات أميركية للتزود بالوقود كانت متوقفة في مطار بإسرائيل".

وادعت الأجهزة الأمنية أن الجندي "نقل إلى مشغّله تفاصيل عن أصدقائه وقادته في الوحدة، مع علمه بأن المشغّل سيسعى إلى تجنيدهم للقيام بأعمال تجسس".

كما أشار البيان إلى أن الجندي نقل إلى مشغّله مجموعة على تطبيق "تليغرام" تحمل اسم "كال باكراف"، مخصصة لإسرائيليين يستعدون للتجنيد في الجيش، وأن المشغّل انضم إليها لاحقًا.

وأفادت الأجهزة الأمنية بأن المشغّل "أوعز إلى الجندي بتثبيت تطبيقات اتصال خبيثة لإجراء محادثات مشفرة، بل واقترح عليه شراء هاتف بسيط ومسدس".

وأضافت أن الطرفين "اتفقا على استخدام رموز للمحادثات وإعداد قصة تغطية في حال اكتشاف أمره من جانب قوات الأمن"، مشيرة إلى أنه "عُرض على الجندي أيضًا القدوم إلى إيران مقابل مبلغ 200 ألف دولار".

ومددت المحكمة العسكرية اعتقال الجندي حتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، فيما وصفت أجهزة الأمن الإسرائيلية القضية بأنها "حالة بالغة الخطورة من المساس بأمن الدولة".