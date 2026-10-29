سولبرغ يطالب الشاباك بفتح تحقيق بدعوى تمويل خارجي لرفع نسبة التصويت بالمجتمع العربي

لجنة الانتخابات المركزية تطالب الشاباك بفتح تحقيق بدعوى تمويل خارجي لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، وذلك إثر معلومات قدمها زيني إلى القاضي سولبرغ واصفا إياها بأنها "استثنائية من حيث الخطورة".

طالب رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ، في رسالة رسمية أبرقها إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، صباح الخميس، بفتح تحقيق بدعوى تمويل خارجي ورشى انتخابية من جانب جهات أجنبية، بناء على طلب تقدم به الأخير استنادا إلى معلومات وصفها بـ"الاستثنائية من حيث خطورتها".

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ولم يفصح سولبرغ عن هوية الجهة الخارجية التي يزعم الشاباك بتدخلها في الانتخابات والاشتباه بتقديمها رشى انتخابية لأي من الأطراف، فيما نسبتها تقارير إسرائيلية إلى "قطر وتركيا"؛ وفق ما ادعت.

وبحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، فإن "الشبهات تدور حول تمويل عربي خارجي لحملة تهدف إلى التأثير على الانتخابات في إسرائيل". وبحسب التقرير نفسه، فإنه "جرى ضخ مبالغ كبيرة بهدف رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي بوسائل غير قانونية".

وحدد سولبرغ مهلة لمدة أسبوع لعرض نتائج التحقيق عليه، وذلك نظرا إلى الجداول الزمنية المحددة لفرز الأصوات؛ وفق ما جاء في رسالته.

وتأتي رسالة سولبرغ بعدما عرض زيني عليه معلومات وصف بأنها "استثنائية من حيث خطورتها". وعلى إثر ذلك، وجه رئيس لجنة الانتخابات المركزية التي يخضع الشاباك لسلطتها خلال فترة الانتخابات، رسالة تتضمن تعليمات بفتح تحقيق.

وخلافا لهذه المزاعم، كان الشاباك نفسه قد أعلن قبل يومين، بأن انتخابات الكنيست آمنة.

وذكر سولبرغ في الرسالة أنه عرضت أمامه "شبهات خطيرة بشأن ممارسة تأثير غير مشروع على الانتخابات من خلال تمويل خارجي تقدمه جهات خارجية تعمل ضد المصلحة الإسرائيلية".

كما كتب في رسالته "لا أستطيع أن أشهد على طبيعة هذه الشبهات، لكنني أرى أنه، نظرا إلى أن الشبهات تتعلق بجهات خارجية، فمن الواجب التحقيق فيها على النحو الواجب، حفاظا على نزاهة انتخابات الكنيست، ومنعا لنشاط غير قانوني يهدف إلى المساس بنظام الحكم الديمقراطي ومنعا للتخريب السياسي".

ومن جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى تحقيق فوري مع قادة الأحزاب العربية من قبل الشاباك؛ وفق ما ورد في تغريدة له على منصة "إكس" إثر الإعلان عن فتح تحقيق في المزاعم المذكورة.