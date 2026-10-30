المعطيات النهائية للانتخابات: توزيع المقاعد وعدد الأصوات ونسب قوّة الأحزاب

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية تصدر الليكود بـ27 مقعدا، يليه "يشار" بـ21، و"بياحد" بـ12، بينما حصدت القائمة المشتركة 11 مقعدا، والموحدة 8 مقاعد، وسط مشاركة قياسية بلغت 77.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية النهائية، أن الليكود يمثّل القوة الأكبر بـ1,167,458 صوتًا، يليه "يَشار" بـ913,502، ثم "بياحد" بـ531,476 صوتا، تليه القائمة المشتركة بـ500,147 صوتا، فيما حصلت القائمة الموحدة على 337,253 صوتا.

وتتوزع المقاعد ونسب الأصوات التي تحصل عليها كل حزب، بحسب الفرز النهائي، وفق الترتيب التالي:

الليكود 27 مقعدا، بـ1,167,458 صوتا، بنسبة 20.52%.

"يشار" 21 مقعدا، بـ913,502 صوتا، بنسبة 16.05%.

"بياحد" 12 مقعدا، بـ531,476 صوتا، بنسبة 9.34%.

القائمة المشتركة 11 مقعدا، بـ500,147 صوتا، بنسبة 8.79%.

"الديمقراطيون" 8 مقاعد، بـ366,352 صوتا، بنسبة 6.44%.

القائمة الموحدة 8 مقاعد، بـ337,253 صوتا، بنسبة 5.93%.

"يسرائيل بيتينو" 7 مقاعد، بـ337,413 صوتا، بنسبة 5.93%.

"عوتسما يهوديت" 7 مقاعد، بـ326,624 صوتا، بنسبة 5.74%.

"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، بـ312,604 صوتا، بنسبة 5.49%.

"شاس" 6 مقاعد، 299,506 صوتا، بنسبة 5.26%.

"الصهيونية الدينية" 6 مقاعد، بـ290,451 صوتا، بنسبة 5.10%.

ولم يتجاوز حزبا "الاحتياط والاقتصاد (هندل - زليخا)"، و"عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر، نسبة الحسم.

وقد حصل الأول على 154,995 صوتا بنسبة 2.72%، فيما حصل الثاني على 95,663 صوتا بنسبة 1.68%.

معطيات نهائية عن التصويت والعملية الانتخابية: