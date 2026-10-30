مزاعم تدخل قطر: نتائج أولية لتحقيق الشاباك ستعرض على لجنة الانتخابات مطلع الأسبوع المقبل

نتائج أولية لتحقيق الشاباك في مزاعم التدخل الخارجي المنسوب لقطر في انتخابات الكنيست ستعرض على لجنة الانتخابات مطلع الأسبوع المقبل، وتشير مصادر إلى أنه حتى الآن لم يعثر على أي شيء من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات.

من أحد مراكز الاقتراع في مدينة أم الفحم (Gettyimages)

من المتوقع أن تعرض نتائج أولية لتحقيق جهاز الأمن العام (الشاباك) في مزاعم التدخل الخارجي المنسوب لقطر بالانتخابات الإسرائيلية، على رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ مطلع الأسبوع المقبل.

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وفي تطور آخر في ما يتعلق بالمزاعم نفسها، فقد توجه الشاباك إلى جهاز الموساد من أجل المساعدة في مواصلة التحقيق.

وأفادت مصادر غير سياسية، بأنه لم يعثر حتى الآن على أي شيء من شأنه التأثير على نتائج انتخابات الكنيست؛ بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") مساء الجمعة.

وفي الأثناء، يستعد ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لتلقي النتائج الرسمية للانتخابات يوم الأربعاء، والشروع في عقد اجتماعات التوصية مع رؤساء الأحزاب. في المقابل، يتوقع الليكود أن "تتخذ خطوات هامة نتيجة التحقيق".

وادعت ممثلة شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" في لجنة الخارجية والأمن قبل 8 أيام من الانتخابات، بأنهم يراقبون محاولة تأثير من جانب قطر لتحويل أموال لصالح حث الناخبين على التصويت وتنفيذ أنشطة عبر الشبكات.

فيما تطرق ممثل الشاباك خلال جلسة للجنة فرعية ردا على أسئلة أعضاء كنيست، بالقول إنه "لا توجد معلومات عن تحويل رشى من دولة أجنبية بصورة مباشرة مقابل التصويت".

وأدى توجه القاضي سولبرغ إلى رئيس الشاباك دافيد زيني، مطالبا بفتح تحقيق في مزاعم تقديم رشى انتخابية من جانب جهات خارجية بينها قطر، إلى موجة من ردود الفعل والتشكيك الإسرائيلية ضد الأحزاب العربية وقادتها؛ وأيضا ردا من الدوحة التي نفت هذه المزاعم ورفضت اتهامات بعض السياسيين الإسرائيليين.

وانتهت مساء، الخميس، عملية فرز الأصوات في انتخابات الكنيست، والتي بموجبها حصلت القائمتين العربيتين على 19 مقعدا (المشتركة مع 11 مقعدا والموحدة مع 8 مقاعد). فيما حصل معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا مقابل 48 مقعدا لمعسكر أحزاب المعارضة الصهيونية.

وكان الليكود قد اتهم، الأربعاء، الأحزاب العربية بـ"سرقة انتخابات الكنيست"، وطالب الشرطة والشاباك بـ"إجراء تحقيق معمق".

وجاء في بيان له "لقد سرقت الانتخابات في إسرائيل على يد أحزاب عربية تدعم القضاء على الدولة اليهودية، من خلال ارتكاب مخالفات جنائية خطيرة، تشمل الرشى والتهديدات والعنف والتزوير واستخدام برمجيات محظورة لحث الناخبين على التصويت"؛ على حد زعمه.