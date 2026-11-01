الاحتلال يعتقل 14 متضامنًا أجنبيًا خلال قطف الزيتون في الضفة

شرطة الاحتلال تعتقل 14 متضامنًا أجنبيًا من سبع دول خلال مشاركتهم في قطف الزيتون قرب رام الله، وقررت إبعادهم بذريعة مخالفة أمر عسكري والإخلال بالنظام العام، في ظل تواصل اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم الزيتون.

قوات الاحتلال تمنع فلسطينيين ومتضامنين من قطف الزيتون وتجبرهم على مغادرة أراضيهم في بيت لحم (توضيحية - Getty Images)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 14 متضامنًا أجنبيًا مع الفلسطينيين، خلال مشاركتهم في موسم قطف الزيتون قرب قرية اللبن الغربي، شمال غربي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، السبت، قبل أن تقرر السلطات الإسرائيلية إبعادهم، الأحد، بذريعة مخالفة أمر عسكري والإخلال بالنظام العام.

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وبحسب ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، فإن المعتقلين يحملون جنسيات سبع دول، هي الولايات المتحدة وإيطاليا وأيرلندا وسويسرا والبرتغال وهولندا وأستراليا، واعتُقلوا أثناء وجودهم في منطقة تدّعي سلطات الاحتلال أنها "منطقة عسكرية مغلقة".

وزعمت الإذاعة أن المتضامنين وصلوا إلى الضفة الغربية خلال موسم قطف الزيتون بهدف "إثارة الاستفزازات والإخلال بالنظام العام"، وذلك في سياق تصاعد الإجراءات الإسرائيلية ضد الناشطين الأجانب الذين يشاركون المزارعين الفلسطينيين قطف محاصيلهم.

وأعلنت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، الأحد، اتخاذ قرار بإبعاد المتضامنين الأربعة عشر، الذين دخلوا بتأشيرات سياحية، بعد إخضاعهم لجلسات استماع؛ وادعت أن المعتقلين خالفوا أمرًا عسكريًا بإغلاق المنطقة، وأنهم مشتبهون بمحاولة الإخلال بالنظام العام.

وأشارت إلى أن إجراءات الاستماع انتهت بقرار ترحيلهم. ويأتي اعتقال المتضامنين في ظل اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون ضد المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم خلال موسم قطف الزيتون، الذي بدأ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويشكل مصدر رزق رئيسيًا لآلاف العائلات الفلسطينية.

وتشمل الاعتداءات مهاجمة المزارعين أثناء قطف محاصيلهم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وإتلاف أشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية، فيما أبعدت سلطات الاحتلال في مناسبات عدة متضامنين أجانب وصلوا إلى الضفة الغربية لمساندة المزارعين.

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هاجم مستوطنون دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا خلال مشاركتهم في زيارة إلى منطقة لقطف الزيتون قرب قرية الطيبة، شرقي رام الله.

وآنذاك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مرافقين للدبلوماسيين وجّهوا نداء استغاثة إلى الجيش مرفقًا بالموقع الجغرافي، دون وصول أي قوة عسكرية إلى المكان حتى بعد مرور ثلاث ساعات.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، تعرضت أكثر من 45 ألف شجرة للقطع أو الضرر في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26 ألف شجرة زيتون.