إسرائيل تعتبر الشهرين المقبلين "نافذة فرص" لضرب إيران... جهود الوساطة تتواصل

إسرائيل تعتبر الشهرين المقبلين فرصة محتملة لضرب إيران، وسط استعدادات عسكرية وضغوط من نتنياهو لاستئناف الحرب. وفيما يؤكد ترامب تقدم المفاوضات وعدم استعجال القرار، تنفي طهران تحقيق اختراق، مع توجه وفد قطري إليها واستمرار جهود الوساطة لمنع التصعيد.

ترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن الشهرين المقبلين يشكلان "نافذة فرص" أمام الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية لشن هجوم جديد على إيران، في ظل تقديرات بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيحسم قراره خلال هذه الفترة، فيما أكد أنه لا يستعجل استئناف الحرب، مفضّلًا مواصلة المفاوضات مع طهران، رغم ضغوط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للدفع نحو التصعيد العسكري.

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وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الإثنين، بأن التقديرات الأمنية تربط هذه النافذة بالانتخابات النصفية الأميركية وتبدّل مجلس النواب، مشيرة إلى تكثيف الاستعدادات لاحتمال توجيه ضربة جديدة لإيران، بما يشمل تعزيز انتشار القوات الأميركية في المنطقة، بالتزامن مع الأزمة السياسية الإسرائيلية ومحاولات تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي هذا السياق، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية، مساء الإثنين، أن إسرائيل لا تعتزم شن هجوم منفرد على إيران، إلا إذا رصدت استعدادات إيرانية لشن هجوم عليها، مشيرين إلى أن إسرائيل تسعى إلى استهداف منشآت الطاقة الإيرانية في حال استئناف العمليات العسكرية.

وبحسب التقرير، تستعد إسرائيل لاحتمال أن تبادر إيران إلى الهجوم، وسط تقديرات بإمكانية تجدد القتال خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى وصول شحنات جوية متتابعة من الذخائر والصواريخ الاعتراضية إلى المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، لدعم خطة عسكرية أميركية تقوم على تنفيذ حملة قصيرة ومركزة تستمر بين ثلاثة وأربعة أيام.

وأضافت القناة أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبات مكثفة، الإثنين، سُمعت خلالها أصوات طائرات حربية في أنحاء البلاد، فيما نقلت عن مسؤولين في واشنطن وجود "مؤشرات إيجابية" بشأن الاتصالات مع إيران، مع التأكيد أن خيار استئناف الحرب "لا يزال مطروحًا".

في المقابل، قال ترامب للقناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، إنه لا يتعجل اتخاذ قرار بشأن استئناف الحرب، مضيفًا: "لا أستعجل أي شيء. نحن نشلّ اقتصادهم"، معتبرًا أن القيادة الإيرانية لا تبدي الشعور بالإلحاح الذي توقعه، لكنها "تريد التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الحرب".

وأوضح أن المحادثات غير المباشرة مع إيران، بوساطة قطرية، "تتقدم بصورة جيدة"، لكنه أبدى شكوكًا بشأن هوية أصحاب القرار في طهران، قائلًا: "لسنا متأكدين ممن يتخذ القرارات، ولا نريد أن يحاولوا المماطلة معنا مرة أخرى".

غير أن وكالة "فارس" الإيرانية نقلت، الإثنين، عن مصدر مطلع نفيه تحقيق أي تقدم جديد في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، معتبرًا أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء إجراء معتاد، ومؤكدًا أن أي تطور أو خطوة جديدة مرهون بتنفيذ الولايات المتحدة الشروط الإيرانية السبعة.

وبحسب القناة 12، يواجه ترامب مواقف متباينة داخل إدارته؛ إذ يدعو بعض مستشاريه، إلى جانب معظم قادة دول الخليج، إلى التوصل لاتفاق، انطلاقًا من تقدير بأن هجومًا جديدًا لن يحقق نتائج مختلفة، فيما يدفع آخرون نحو استئناف الحرب لـ"إنهاء المهمة"، وهو الموقف الذي يؤيده نتنياهو ويضغط لتبنّيه.

وأضافت القناة أن ترامب ونتنياهو أجريا محادثة هاتفية "مباشرة وحادة"، الأحد، بشأن إيران، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي يريد حاليًّا استنفاد المسار التفاوضي من دون تدخل إسرائيلي يعرقله، بينما يبدي نتنياهو قلقًا من المفاوضات. ويطرح فريق آخر من مستشاري ترامب مواصلة الحصار البحري والعقوبات لاستنزاف إيران اقتصاديًّا بدلًا من استئناف الهجمات.

وفي ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية، أفاد مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" بأن وفدًا قطريًّا، برئاسة مستشار لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، سيصل إلى طهران، ليل الإثنين، في إطار المساعي الجارية لمنع تجدد الحرب، وذلك بعد مغادرة الوفد الإيراني الدوحة، الأحد، مع استمرار جهود الوساطة القطرية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإثنين، أن بلاده تخوض مشاورات ومحادثات غير مباشرة "مكثفة للغاية" مع الولايات المتحدة، نظرًا إلى "حساسية الوضع الراهن وخطورته"، مشيدًا بدور قطر وباكستان في الوساطة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فيما قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي منح الحكومة صلاحيات في إدارة المفاوضات.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أعلنت طهران استعدادها لتقليص المدة اللازمة لإعادة فتح الممر الملاحي من سبعة أيام إلى يومين، شريطة استجابة واشنطن لمطالبها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الخطوة تعكس "حسن نية إيران"، مؤكدًا أن استعادة الأمن في المضيق ممكنة خلال فترة قصيرة إذا لُبّيت الشروط الإيرانية.

وتشمل المطالب التي أعلنتها طهران وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، والإفراج عن أصولها المجمدة، ورفع العقوبات عن قطاع النفط، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على موانئها، إلى جانب قبول ترتيبات جديدة مع سلطنة عُمان للملاحة في المضيق، وإلغاء العقوبات الأخيرة وتقليص الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

وفي المقابل، شدد المصدر الذي تحدث لوكالة "فارس" على أن مضيق هرمز يخضع للسيطرة العسكرية الإيرانية "التامة"، زاعمًا أن القطع البحرية الأميركية لا تجرؤ على الاقتراب منه لمسافة مئات الكيلومترات، في ظل استمرار المواجهة بشأن الملاحة والحصار البحري الأميركي.

وبالتوازي مع الوساطة القطرية، أفادت "كان 11" بمشاركة روسية في الجهود الرامية إلى منع تجدد الحرب، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث التطورات الإقليمية مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي.

وحذّرت طهران من تجدد الهجمات عليها، إذ أكد بقائي أن "أي عمل عدواني ضد إيران، وأي هجوم عسكري عليها بأي وسيلة، سيُقابل برد قوي وفوري وشامل"، في ظل استمرار التهديدات الأميركية والإسرائيلية، والجهود الدبلوماسية لمنع اندلاع جولة جديدة من الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.