ليبرمان: سأوصي على آيزنكوت لتشكيل حكومة وأدعم لبيد لرئاسة الكنيست

قال ليبرمان إنه سيوصي على آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، رغم تحميله "مسؤولية الفشل الذريع" لمعسكر أحزاب المعارضة الصهيونية. كما ذكر أنه سيدعم لبيد لرئاسة الكنيست.

قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان بعد ظهر اليوم، الإثنين، إنه سيوصي على رئيس حزب "يَشار" غادي آيزنكوت خلال المشاورات التي ستبدأ يوم الأربعاء لدى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

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وقال ليبرمان خلال جلسة لكتلة حزبه "سأوصي على آيزنكوت لتشكيل الحكومة"، مضيفا أنه سيدعم أيضا المرشح الثاني في قائمة "بِياحد" يائير لبيد لرئاسة الكنيست.

كما تحدث عن "فشل ذريع" أحزاب المعارضة الصهيونية في انتخابات الكنيست، وقال إنهم توقعوا أكثر من 48 مقعدا للمعسكر، محملا آيزنكوت "المسؤولية"، قائلا إنه "خاض حملة انتخابية أنانية، ما أدى إلى خسارة 7-8 مقاعد".

فيما أكد مجددا أنه لن ينضم إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، "حتى لو كان ذلك مقابل التناوب (بينهما) على رئاسة الحكومة".

وتطرق إلى إمكانية تشكيل حكومة أقلية مع الأحزاب الحريدية والعربية، قائلا "أوضحنا وكتبت عدة مرات، هذا لن يكون".

واعتبر "الأفضل بالنسبة لي هو ائتلاف صهيوني مع الليكود من دون نتنياهو، لكن العالم المثالي ليس دائما عمليا. لدي صبر، هناك 42 يوما ثم 28 يوما بعدها 21 يوما إضافيا. هذا وقت طويل جدا"، مضيفا "إذا شكل آيزنكوت حكومة أقلية، فسأعارضها بشدة".

وأشار إلى أن قادة أحزاب المعارضة الصهيونية سيلتقون غدا، الثلاثاء، وذلك قبيل يوم من بدء جلسات التوصية على مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة لدى هرتسوغ.